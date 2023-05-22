我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

健美教練襲警遭狂毆 員警記過長官連坐

台灣新聞組／連線22日電

28歲朱姓健美教練前天在超商情緒失控，打傷處理警員，情緒平復後蹲坐超商門口時，遭員警持警棍抽打12下，頭破血流。桃園市警局認為執法過當，懲處執勤員警，分局長、派出所長也遭連坐。朱男被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送，以5萬元台幣交保。

朱男冷靜後對自己行為懊悔，向員警致歉；警政署長臉書事後湧入聲援警察聲音；警政署強調，執法要確保安全，也應符合法治要求及尊重人權價值，會持續講習、教育訓練強化員警執勤態度與技巧，兼顧維護治安與保障人權。

朱男前天上午在桃園中壢某超商情緒失控砸毀東西，店員報警，警方到場噴辣椒水，朱男攻擊二名員警，造成余姓員警輕微腦震盪、王姓員警面部挫傷；朱男被制伏仍不斷咒罵、咆哮，揚言「我要殺了你們」；王員情緒失控，持警棍朝朱男背部連續毆打，被人錄影爆料。

警方調查認定王姓員警情緒失控過度使用強制力，記過二次，並函送檢方偵辦；中壢派出所長蘇宸鋒記過一次，中壢分局長唐嘉仁申誡二次連坐處分。

中華警政研究學會副理事長許福生表示，員警執法突發過程難免會有情緒，警界訓練教育員警，必須讓員警知道心中要有「法律界線在哪裡」這把尺；逮捕過程犯嫌反抗，使用辣椒水或警棍壓制，逮捕後已在完全控制下，過多執法作為就會超過法律界線。尤其現在人手一機，任何執法作為都會攤在陽光下。

警大副教授劉嘉發認為，員警須有執法對象也許是情緒障礙或精神障礙者的觀念，面對各種狀況要自我控制；員警執法教育，使用警械原因一旦消失就要終止，對方後面再有攻擊行為，自可再發動強制力，並透過法律途徑救濟保護自身權益。

超商 教育 警察

上一則

總統到立院國情報告違憲？司法院：這是大法官職權

下一則

飛龍瀑布溪水暴漲 10人溯溪2死3失蹤

延伸閱讀

「台版浩克」大鬧便利商店 傘兵退伍身分背景公開

「台版浩克」大鬧便利商店 傘兵退伍身分背景公開
世界晚報／台健身教練失控揍員警 遭噴辣椒水警棍暴打

世界晚報／台健身教練失控揍員警 遭噴辣椒水警棍暴打
台肌肉男大鬧便利商店 警情緒失控暴打 被法辦記過

台肌肉男大鬧便利商店 警情緒失控暴打 被法辦記過
國會暴亂襲警 肯州男判囚14年刑期最長

國會暴亂襲警 肯州男判囚14年刑期最長

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05
盛傳新北市長侯友宜（右二）已幾乎確定是國民黨徵召人選，郭台銘（左二）臉書發文，支持侯友宜下架無能政府。（本報系資料照片）

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

2023-05-17 01:23

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因

「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因