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夥同3友報復 小五生下毒害同學 家長報警

台灣新聞組／台中21日電
台中某國小五年級學生與同學爆發摩擦，夥同三名同學，將黃金葛汁液裝進水壺裡下毒報復。（本報資料照片）
台中某國小五年級學生與同學爆發摩擦，夥同三名同學，將黃金葛汁液裝進水壺裡下毒報復。（本報資料照片）

台中某國小五年級學生與同學爆發摩擦，竟心生怨恨夥同三名同學，將黃金葛汁液裝進水壺裡下毒報復，受害者飲用後出現身體不適，家長報警處理。台中市教育局表示，校方已對相關人員輔導，雙方家長也提出疑似校園霸凌及性別事件申請，全案調查中。

有民眾在網路發文，指中部某小學高年級A生和R生曾有摩擦，雖在導師調解下和解，但A生仍心懷怨恨，在網路搜尋毒物相關資料，與其他三人商議如何下毒。

四名學生在姑婆芋、黃金葛、夾竹桃選擇，抽籤決定使用黃金葛，並趁R生不在時，在水壺添加含糖的黃金葛汁液；R生飲用後出現頭暈惡心肚痛，還以為吃壞東西；班導發現通報學校，並通知受害者家長，建議密切觀察R生身體狀況。

校方也開個案和家長會議，未料隔天A生座位下又發現裝有含糖黃金葛汁液的瓶子，雙方家長因此鬧上警局，但學校對此事態度消極，拒絕提供會議的影音紀錄。

台中榮總毒物科醫師毛彥喬說，姑婆芋、黃金葛都為天然星科植物，汁液含草酸鈣、皂素，誤食會出現舌頭或口腔、喉部、食道疼痛，或刺激胃腸黏膜引起惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等。夾竹桃是這三種毒性最強，屬於心臟毒素，恐引起心律不整，嚴重致死。

律師林富貴表示，刑法規定未滿14歲以下的少年、兒童，無刑事責任能力，不會被判刑。若本案的小學生已滿12歲，雖無刑事責任能力，仍可能被送少年法庭；被害人另可對法定代理人請求醫療、精神撫慰金賠償。

中興大學教師專業發展研究所助理教授白慧娟表示，在網路資訊混亂，以及生活、人際影響下，高年級生的知識已具相當成熟度，但在高壓環境下，孩子易受到刺激，產生極端情緒，當他們感受到不公平待遇，或是認為老師處理不到位，就會想方法讓對方吃苦頭，以達心裡平衡。

白慧娟說，此案不只要輔導當事人，全班也須輔導，加強輔導人際關係互動、發生爭吵應如何處理，最重要的是要告訴孩子「哪些事情不能做」，甚至違法會害到家長。

教育局 霸凌

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