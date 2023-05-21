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模仿電影手法鑿牆偷百萬金飾 主嫌收押

記者曾伯愷、王長鼎／新北21日電
49歲蔡姓男慣竊，涉嫌鑿洞潛入銀樓偷竊價值上百萬元台幣飾品，警方查扣相關證物。(記者曾伯愷／翻攝)
49歲蔡姓男慣竊，涉嫌鑿洞潛入銀樓偷竊價值上百萬元台幣飾品，警方查扣相關證物。(記者曾伯愷／翻攝)

蔡姓慣竊模仿電影「瞞天過海」手法，日前鑿洞潛入新北市蘆洲區銀樓，偷得要價近百萬（台幣，下同，約3.2萬美元）飾品及現金百萬，蘆洲警方逮捕蔡姓父子檔依加重竊盜罪送辦，檢察官訊後向法院聲請蔡男羈押獲准，蔡父諭知限制住居。

這起有如電影「瞞天過海」情節竊案，主嫌蔡男（49歲）有多項前科，上個月中他路過新北市蘆洲區中山二路一家銀樓，發現銀樓旁一間透天厝要招租，突然想到電影「瞞天過海」犯案手法可仿效，因而聯繫屋主，先付1萬元訂金，騙房東等裝潢好再簽約。

蔡男勘查地形地物計畫要如何下手，本月初他在租處1樓鐵捲門外，貼上寫有「裝潢準備營業，將於5月4日至5月31日進行裝潢」公告，隨後備齊敲牆工具，利用白天時間準備在2樓（牆內即是銀樓倉庫）鑿洞行竊。

蔡男先以電動工具敲鑿牆面，沒想到才剛敲出一個小洞，即被銀樓老闆發現，並質問蔡男「幹嘛在我牆壁上鑿個洞？」蔡男回答「現在是在裝潢，要在這裡做一個保險庫」，順利騙過所有人，並持續用電動工具鑿牆、割劃輕隔間。

本月17日凌晨4點多，蔡男將第一層輕隔間割出長寬各90公分的大洞，第二層水泥磚牆則鑿出長60公分、寬50公分，可以讓一個人鑽過的洞口，旋即潛入銀樓搜刮上百件要價近百萬的大小金銀飾品、還有百萬現金，旋即拎著兩袋戰利品從容離開。

當天上午10點多，銀樓蔡姓女老闆準備開門營業，驚見店面被翻箱倒櫃，櫃上金、銀飾品、百萬現金不翼而飛，憤而向警報案，警方調閱監視器追查，發現蔡男涉嫌重大。

蔡男刻意製造斷點，得手後先開車返回基隆暖暖老家，將一袋贓物交給蔡父（77歲）保管，再換搭公車、火車到新竹待一晚，之後返回暖暖住處拿東西，再搭車到新北永和，最後落腳新北市三重區一家旅館，日前雙雙遭警方逮捕，贓款與贓物全數查扣。

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