高中生身家5億 同婚2小時墜樓亡

台中賴姓高中生母親（中）19日在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控夏姓男子謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

18歲賴姓高三生繼承父親5億元（台幣，下同，約1630萬美元）房產，賴男4日被夏姓男子以規畫處理房地產 為由，前往戶政所結婚登記，未料2小時後賴男卻從10樓住處墜樓身亡，賴母19日出面控訴夏男謀財害命；檢方5日傳喚夏男出庭，因案發當下房內僅有夏男、賴男兩人獨處，認為夏男涉有嫌疑，但有其他證據需補強，依殺人罪命其30萬元交保。

賴母委託律師許哲維表示，夏男為地政士助理，父親則是地政士，長期協助父親辦理房地產事宜；賴父近年陸續將房地產過戶給獨子，包括30筆房地產，市價高達5億元。

律師表示，夏男當日早上7時到家中找賴男，以幫忙規畫處理房地產為由，帶賴男出門，當時賴男在二樓睡覺，賴母以要處理賴父後事為由婉拒，但不敵夏男勸說，最後同意讓兒子與夏男出門，未料再也沒回家。

夏男當天要求賴男帶身分證，兩人騎車前往北屯戶政所登記結婚，就連兩名結婚證人也是在戶政所外隨機找的。律師說，完成結婚登記後，夏男將賴男載往自己10樓住處，要求其喝酒，家屬質疑夏男在酒內下藥，等賴男昏迷再推落陽台身亡，營造自殺假象。

賴母淚訴，兒子生前因處理房產問題，只與夏男見面過二次，完全不知兩人要結婚。兒子養到18歲，剛考上大學，結果夏男把兒子帶出門就再也回不來，「無法接受這個事實」；夏姓父子事後完全沒有任何表示，更未到靈堂捻香。

賴母泣訴說，兒子曾與女同學告白失戀過，並非同性戀 ，且已考上大學，不可能輕生，控訴夏男涉嫌殺人。律師說，夏男今年4月到賴父靈堂捻香，才與賴男初次見面，雙方只見過二次，且家中沒有賴男遺書，不可能輕生。

賴父今年4月下旬離世，賴男不到兩周也墜樓身亡，賴母短時間內痛失兩名至親，哀慟不已。

對此，律師陳清怡分析，若能證明夏男故意使賴男死亡，夏男將喪失繼承權，抑或是登記結婚證人無共見聞，可能讓婚姻無效。

陳清怡指出，同性婚姻中若因被詐欺 或脅迫而結婚者，得撤銷婚姻；若賴男是遭詐欺而結婚，得於發現6個月內向法院聲請撤銷，但賴男已成年且死亡，賴母不得代賴男撤銷婚姻。