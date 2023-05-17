討回中廣所占國有地 交通部索不當得利二審逆轉敗

中國廣播公司。（本報資料照片）

花蓮市民勤段一筆土地1987年底遭中國廣播公司擅辦移轉登記為所有權人，花蓮高分院更三審判土地為中華民國 所有，並塗銷登記、回復登記為國有，交通部因此提告請求返還549萬台幣（約17.8萬美元）不當得利。台北地方法院原判交通部勝訴，但台灣高等法院認為行政院、交通部等曾同意中廣使用土地，昨改判交通部敗訴。

台灣放送協會所設各電台（包含花蓮台）在日本戰敗後產權歸屬國有，中廣前身「中央廣播事業處」在訓政時期黨國體制下，取得相關土地所有權。

中廣1949年12月16日由中廣事業處改組為公司，交通部曾於1956年1月21日發電報給中廣，附證明書「特予證明」中廣公司是中廣事業處改組，台灣光復時期接管的日據時期台灣省各廣播電台房屋地產，統由改組後的中廣掌理。

中廣1984年1月12日檢具證明書及登記聲請書、登記委託書請求交通部准許將土地的管理機關變更為中廣，經交通部呈報行政院，翌年3月7日獲准，可見行政院也同意中廣使用土地。

中廣公司1987年12月31日辦理土地所有權移轉登記，而非辦理管理機關變更登記，經判決確認登記違反國有財產法而無效，不過高院 認為行政院、交通部和土地登記的原管理機關既同意中廣使用土地，在同意的法律關係終止或消滅前，中廣仍可繼續合法使用土地，不因登記無效而變為無權占有。

交通部2015年12月29日登記為土地管理者，在此之前，未終止同意中廣使用。中廣2015年10月21日通知交通部願意遷建花蓮台、返還土地，交通部同意自2015年11月20日起給予六個月遷台期限。高院認為交通部請求中廣給付2010年10月1日起至2015年11月20日相當於「租金 」的549萬元台幣無理。本案交通部得上訴。