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恐怖情人剪掉她的頭髮性侵 辯稱是「情趣遊戲」

記者王聖藜／台北17日電

自稱碩士畢業的黃姓男子扮演「恐怖情人」，與女友投宿旅舍，以剪刀剪去對方的頭髮後，另毆打對方臉部再暴力性侵，被訴傷害、強制性交、剝奪他人行動自由罪；台北地院審理，3罪判黃應執行有期徒刑6年4月。可上訴。

2021年5月7日晚間，黃與被害人入住台北市某飯店，黃因細故與被害人爭執，持預先準備的剪刀想強行剪去被害人的頭髮，被害人不從，黃即毆打她的臉部、頭部，然後剪去被害人的頭髮。

後來，黃見被害人已累到睡著，著手強行褪下她的衣褲，不顧對方反抗性侵得逞，強制性交得逞後，黃再以棉被、枕頭悶蓋她的口鼻，繼續用拳頭痛毆對方。

第2天上午7時，黃發現被害人有意整理背包想離開飯店，再次暴力性侵，被害人趁黃叫外送食物的空檔，穿上衣物奪門而出，衝到走廊呼救，不過，黃追至走廊電梯前又將被害人拉回房間，還對被害人恫嚇稱「信不信我把你從10樓丟下去」，被害人最後終於逃離、報警，檢方偵辦，依強制性交等罪起訴黃。

法院認為，黃與被害人原為男女朋友，因細故剪去她的頭髮、悶其口鼻、對女友強制性交、還剝奪行動自由，犯罪情節重大，但黃坦承剪了女友頭髮、坦承性交，卻否認施暴強制性交，甚至誆稱「情趣遊戲」，考量黃迄未與被害人和解，犯後態不佳，依法量刑判決。

性侵

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