拒攔檢衝撞警 毒犯左腰中彈不治

楊姓男子（前）載張男拒檢逃逸，中彈後逃至五公里外土地公廟才求救，送醫不治。（圖：民眾提供）

39歲楊姓男子前天深夜騎車載張姓友人，行經彰化縣田尾鄉遇警攔查，楊拒檢騎車衝撞，警方情急朝機車開槍，子彈偏移擊中楊男左後腰，楊中彈仍逃逸，半途換張男騎車載到約5公里外的土地公廟前才停下報案求救；救護車趕抵為時已晚，楊傷勢過重，送醫不治。

楊男姊姊得知噩耗趕到醫院，她說弟弟是獨子，母親節 前夕中彈身亡，不敢告訴母親，希望檢察官 查清楚警察 是否執法過當。檢方表示將解剖遺體釐清，調查全案發生經過、員警警械使用時機。

彰化縣警北斗分局調查，海豐派出所2名員警前晚11時40分執行巡邏，經過田尾鄉柳鳳路與民生路口見2名男子共乘機車，對方看見警車，未打方向燈立即左轉，員警見可疑用喊話器示意停車受檢，但2人加速逃逸。

警車追捕，2人騎車誤入死巷，迴轉時見警車趕到，一名員警下車欲攔停，機車未減速直接往前衝，員警急閃避，混亂中掏槍朝機車射擊一槍，子彈擊中行駛中的機車駕駛39歲楊男左腰；楊仍未停車，途中改換後座張姓男子騎車載逃，到約5公里外的埔心鄉羅厝村土地公廟，楊下車後通知另一名友人到場報案，張男自己先逃跑。

彰化縣消防局獲報「土地公廟有人中彈」，昨天凌晨0時16分到場，楊已脈膊微弱，左後腰處明顯有彈孔，送醫途中失去生命跡象，到院搶救不治。

警方調查，楊因毒品案遭判刑6年，檢方拘提中；張男到案後說，當時有要楊停下來，但楊說有案底執意要跑，楊中彈後要他騎車載到土地公廟找朋友救他。

報案的友人說，接到楊電話說「我中彈了」，到場楊手已冰冷，說「我快沒救了」。

北斗分局長吳詠傑說，員警是依警械使用條例第4條，對方使用交通工具危及員警生命，為了自我防衛才開槍欲射擊機車，1開始並不知道打中人，將全力協助家屬處理後續事宜。

楊男的姊姊認為，弟弟看到警察害怕，只是要跑就被打死，沒辦法接受，請檢察官查清楚，還給家屬1個公道。