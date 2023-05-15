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竹東分局長外遇宿舍變砲房 警局記2大過拔官

記者郭政芬／新竹15日電
郭耀男在接受竹縣警察局的調查時坦言，「自己個人做錯事，願意接受一切處分，感到對不起警察局、對不起大家。」圖為郭耀男曾召開記者會的資料照、非此案出面說明。(本報資料照片)
郭耀男在接受竹縣警察局的調查時坦言，「自己個人做錯事，願意接受一切處分，感到對不起警察局、對不起大家。」圖為郭耀男曾召開記者會的資料照、非此案出面說明。(本報資料照片)

新竹縣竹東分局長郭耀男遭爆料，已婚還追求女業務B小姐，還帶回官舍共度春宵。新竹縣警局今天早上開記者會作出懲處，二大過拔官調非主管職。

對此，郭耀男在接受竹縣警察局的調查時坦言，「自己個人做錯事，願意接受一切處分，深感對不起警察局、對不起大家。」

新竹縣警察局今天早上開記者會回應，督察長金秋華表示，郭耀男因發生男女不正常感情交往，經警察局調查屬實，郭耀男坦承不諱，身為重要警職，嚴重違反紀律要求，建議警察局記過兩次並列為教育輔導對象，同時改調為警務參非主管職務，也追究相關人員考監責任，竹縣警局局長也報署自請處分。

已婚的郭耀男經友人介紹與B小姐在台北認識，2人交往後有不正常關係，今年春節留守期間，郭還邀女方到官舍過夜。上個月，二人因故爭吵，郭怕東窗事發、封鎖對方，氣得女子企圖輕生，被朋友報警救下，友人看不下去向媒體爆料，才曝光此事。

郭耀男在台北信義分局擔任督察組長時，被派任分局長職務，並於去年至新竹縣警局橫山分局就職，今年2月再調任至竹東分局。這次因外遇案爆發，今天被拔官，現任橫山分局長吳學安接任竹東分局長。新北市政府警察局蘆洲分局組長林鼎超陞任橫山分局長。今天下午將交接布達。

警察局局長林信雄痛心表示，查處員警風紀案件，均採不掩飾、不庇縱之態度，身為警察幹部更應以身作則，潔身自愛，今後將持續強化內部管理作為，防範風紀案件發生。

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