黑幫操縱 少年車手、槍手增

新北市土城區上月發生當鋪槍擊案，15歲國中生朱姓槍手（中）被捕，同案共犯黃姓及鍾姓少年也落網。(記者王長鼎／翻攝)

少年犯罪近年來總案件數雖未見明顯增加，但全台青少年詐騙案件數卻有逐年增加趨勢，加上近來多起少年槍手事件，法界關注，許多少年案件的幕後藏鏡人就是黑幫；由於少年事件處理法新制7月將上路，對有觸法疑慮少年採「先行政後司法」，長期從事青少年輔導者憂心黑幫可能利用行政先行的漏洞，吸收年紀更小者當跑腿小弟，「現在小朋友很聰明，十歲就可以做很多事情了」。

司法院統計資料顯示，全台法院收到青少年詐騙案件，五年前收案破千件、逐年上升到去年已超過1500件；進一步分析顯示三年前，桃園因有國際機場地緣因素，少年車手從桃園竄起，後續擴往台中，迄今全台各地法院收到青少年捲入詐騙案件數都顯著增加。

資深的少年法庭法官指出，毒品、幫派 問題嚴重，過去黑幫禁止幫眾吸毒、對詐騙集團 不屑一顧；但現今社會黑幫是販毒、搞詐騙集團賺錢，幫派打架火併立威。

幫派進入校園問題不只吸收入詐團，新北市前陣子引發關注的少年槍手，觸法少年全都來自同一所國中，執法人員感慨：「可見該國中被黑道滲透得多嚴重」。

青少年牽扯詐欺 案可分為三種，第一是傳統普通詐欺、其次為網路型詐騙。如滿16歲少年上網找打工求職，寄出存摺遭詐騙，或是網路購物詐騙，此兩種偶發性案件數量沒有增加。但令法界關注的是第三種「高風險型詐騙」，此類型因組織幫派集團性運作，利用青少年犯罪，且分工細膩，包含車手、取簿手、收水、送到境外柬埔寨機房等。

執法人員也發現，少年覺得加入詐騙集團當車手賺錢，比到超商打工輕鬆錢更多，容易吸引受金錢誘惑的少年加入；黑幫則「豢養」這些逃學或逃家的少年上第一線執行任務。

負責少年案件的主任調查保護官分析，部分少年不清楚下指令的背後組織是誰，就算知道也不敢講，甚至有少年雖知有觸法疑慮，想脫離卻逃不掉。

從諸多案例中發現，少年加入組織後「必須遵守守則」，若想離開會遭其他人「開副本公審」（網路遊戲術語，指團體成員齊上線公審），在情緒勒索、同儕壓力下，一旦進入組織，想脫離犯罪環境並不容易。

一名少年不想再與幫派人士鬼混，提出確診新冠肺炎、不能出門，但「學長」卻要求他拍快篩試劑證明，甚至要求開視訊量體溫，「你敢騙人，你知道後果」，少年只能繼續外出詐騙。