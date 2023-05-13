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金門國中老師蘿莉控 逼學生拍性感照 遭停職調查

記者蔡家蓁／金門13日電
金門某國中傳性騷擾案，陳姓教師疑強迫女學生在學校的視聽教室內拍不雅照。(示意圖／ingimage)
金門某國中傳性騷擾案，陳姓教師疑強迫女學生在學校的視聽教室內拍不雅照。(示意圖／ingimage)

金門某國中傳出一起離譜的性騷擾案，陳姓教師疑似是「蘿莉控」，強迫女學生在學校的視聽教室內拍不雅照，陳姓教師提供性感服裝給女學生穿上，並要求他們擺出撩人姿勢拍照，據了解，受害的學生人數累計有超過30人，目前陳師涉嫌性剝削已移送教評會，並遭停聘靜候調查。

金門縣議員王國代日前在縣政總質詢時關切某國中傳出教師性騷擾事件，引起各界嘩然，王國代表示，這起案件引起不少家長關注，坊間傳聞被害人有增加，可能有30人，家長氣憤難平，怕遭吃案。

案件發生在上月，學務主任接到導師反應，該班女學生說，有男老師邀請他們去視聽教室拍照，並提供她們一些小可愛、真理褲、網襪等裸露服裝，讓他拍照，過程中，也有讓學生感覺不舒服的一些指令，女學生感覺怪怪的，跟老師反映這件事情，學務主任將此事報告校長，校長指示進行校安通報。

有消息人士透露，陳師年約35歲，在該所國中任教長達6年，因為平日教學時很兇，學生都很怕他，他除了強迫學生在學校拍照，還曾帶學生到住家拍照，估計受害女學生應該不少，事件爆發後，因為學校超低調，所以很多家長都被蒙在鼓裡；有家長氣憤的說，學校的態度有「搓湯圓」之嫌，甚至阻擋警方與社工進入校園調查，他們發公文還要不到完整資料。

校方澄清，此案已移交教評會，並暫時停聘陳師，靜待調查。

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