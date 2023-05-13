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憂未來無人照顧 79歲婦殺身障兒 訊後交保

台灣新聞組／台北12日電
台北市松山區一名林姓老婦不堪長期照護身障兒子，親手了結愛子性命，被依殺人罪送辦。(記者李隆揆／翻攝)
台北市松山區一名林姓老婦不堪長期照護身障兒子，親手了結愛子性命，被依殺人罪送辦。(記者李隆揆／翻攝)

林姓男子長期臥病在床，昨早被膠帶封住口鼻，陳屍自家房間，看護發現後通知家屬、報警處理，林母坦言，因不堪長期照護兒子，近期自覺身體出狀況，擔心未來兒子無人照顧，只能痛心了結愛子生命，警詢後依殺人罪將林母移送台北地檢署，檢方訊後命林母5萬元（台幣，下同，約1622美元）交保。

警方調查，林男（53歲）因腦性麻痺，無法行動及言語，長期臥病在床，平時與年邁父母、外籍看護同住，由家人照護近50年。林男與看護住同房不同床，昨早7點多看護起床盥洗，返回房間時房門遭反鎖，用鑰匙開門後，發現躺在床上的林男口鼻遭膠帶封住，已無呼吸心跳，林母（79歲）坐在一旁不斷哭泣，看護見狀立刻報警。

警消獲報到場時林男已明顯死亡，家屬也放棄急救；看護心有餘悸說明所見，林母則情緒不穩、持續痛哭，隨後被警方帶回派出所製作筆錄。

林母坦言因長期照顧兒子，身心俱疲，近期自覺身體出狀況，擔心兒子以後沒人照顧，可能成為其他家人沉重的負擔，所以親手了結愛子生命。

據了解，林母是一早趁看護走出房間盥洗，反鎖房門，用常見的褐色膠布纏繞林男臉部，並徒手壓住其口鼻，直至林男無反應才罷手。

警方表示，案發戶此前並無報案紀錄，街坊鄰居也未曾發覺異狀，經後續通知死者父親、兄長等關係人到案說明，並派鑑識人員到場採證，檢方相驗也排除其他可疑人士介入。

北市社會局說，林男為重度小兒麻痺肢障類別，領有身障津貼6000元，有哥哥和大嫂及母親同住，還有一名菲律賓看護，非經濟弱勢關懷戶，社工都定期到府、電話訪視，無家暴通報紀錄，家庭暴力暨性侵害防治中心已介入處理。

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