我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

前女輔導長轉戰成人直播平台 傳年薪高達300萬

記者林怡秀／台北10日電
內內加入成人直播平台，大方露臉。(圖：SWAG提供)
內內加入成人直播平台，大方露臉。(圖：SWAG提供)

前國軍八軍團輔導長「內內」因在營內和男友野戰拍片，檔案遭有心人外流，內內因此遭國軍開除，但上帝關上一扇門，也會打開另一扇窗，成人直播平台SWAG捧高薪力邀她加入，她昨公開接受媒體訪問，她未透露簽約金額，僅表示「覺得很不錯，有錢的誘因」，而一般部隊中尉月薪約5萬(台幣，下同，約1630美元)，外傳平台開出5倍價，粗估年薪可高達300萬。

25歲的內內外型清秀，身材火辣，她坦言3月SWAG找她合作時，她還是掙扎了一陣子，最後家人和交往3年的男友都支持她加入成人圈，她表示有先和家人溝通：「跟他們說我的理念，不要覺得外流就躲起來」，但她也奉勸女孩們還是別拍私密片，現在也還是沒查到外流的凶手是誰，還好此事並未影響到她和男友的感情，問她未來會和男友合拍片嗎？她表示還不一定，會和男友再討論，她也不會擔心外界用有色眼光看待她，因為並非她自願外流。

她坦承是自己先違反規定，一開始軍方很保護她，希望國軍形象不要因為她受影響，並霸氣表示「對啊我是老鼠屎，可是你不能因為這樣子就說整個國軍都很爛」。

內內加入成人直播平台，大方露臉。(圖：SWAG提供)
內內加入成人直播平台，大方露臉。(圖：SWAG提供)

上一則

新聞評論／姚人多聲援鏡電視 坐實後台複雜關係

下一則

巴國總統當選人擬就職前訪台 前英相特拉斯也將到訪

延伸閱讀

如果撤離巴赫姆特 俄傭兵首腦：被告知將是叛徒

如果撤離巴赫姆特 俄傭兵首腦：被告知將是叛徒
正妹輔導長公開亮相 轉戰成人直播平台年薪增5倍

正妹輔導長公開亮相 轉戰成人直播平台年薪增5倍
真人版「小美人魚」外型頻被批 原演員現身擁抱力挺

真人版「小美人魚」外型頻被批 原演員現身擁抱力挺
憂無證客量暴增 德州加派邊界部署

憂無證客量暴增 德州加派邊界部署

熱門新聞

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36

超人氣

更多 >
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了