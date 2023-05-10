前女輔導長轉戰成人直播平台 傳年薪高達300萬

內內加入成人直播平台，大方露臉。(圖：SWAG提供)

前國軍八軍團輔導長「內內」因在營內和男友野戰拍片，檔案遭有心人外流，內內因此遭國軍開除，但上帝關上一扇門，也會打開另一扇窗，成人直播平台SWAG捧高薪力邀她加入，她昨公開接受媒體訪問，她未透露簽約金額，僅表示「覺得很不錯，有錢的誘因」，而一般部隊中尉月薪約5萬(台幣，下同，約1630美元)，外傳平台開出5倍價，粗估年薪可高達300萬。

25歲的內內外型清秀，身材火辣，她坦言3月SWAG找她合作時，她還是掙扎了一陣子，最後家人和交往3年的男友都支持她加入成人圈，她表示有先和家人溝通：「跟他們說我的理念，不要覺得外流就躲起來」，但她也奉勸女孩們還是別拍私密片，現在也還是沒查到外流的凶手是誰，還好此事並未影響到她和男友的感情，問她未來會和男友合拍片嗎？她表示還不一定，會和男友再討論，她也不會擔心外界用有色眼光看待她，因為並非她自願外流。