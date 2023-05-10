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im.B案千人受害 P2P詐騙 立委籲政府監管

記者屈彥辰、朱漢崙／台北10日電
立委李貴敏（右三）9日與中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬（左三）等人籲政府監管P2P借貸平台亂象。(記者杜建重／攝影)
立委李貴敏（右三）9日與中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬（左三）等人籲政府監管P2P借貸平台亂象。(記者杜建重／攝影)

「不動產借貸媒合平台im.B」詐欺上千人25億元台幣投資款，國民黨立委李貴敏追查發現，傳進台灣7、8年的P2P平台卻沒有任何政府單位監管，必須等到詐騙行為發生後，才能以刑法究責或透過民法索賠，呼籲政府立刻監管，以免再生憾事。

金管會目前正調查與im.B往來的5家銀行，在存款開戶及後續往來管理上是否有疏失，但據了解，大型公股行庫認為P2P平台風險高，除展開自清嚴審ＫＹＣ（認識你的客戶），部分行庫旗下分行甚至在面對疑似或確定是P2P業者要開立存款戶時予以婉拒；行庫主管坦言，依照內部洗錢防制規定，對被歸類為「風險較高」的客戶會特別拉高准許開戶及金流規格，「P2P業者即為其中一類」。

兆豐銀表示，現行ＫＹＣ都會進行防制洗錢項目盡職調查，對異常客戶無法提出合理說明或屬虛擬通貨平台、交易業務事業都可婉拒開戶，未來對P2P平台業者擬再增加更多檢核項目。合庫說，若確認開戶者屬P2P業者就啟動驗證其客戶採實名制進行交易，或徵提業者出具確認客戶身分來完成認證流程。一銀指出，會確認客戶所營事業是否包含P2P網路借貸平台，開戶後對帳戶交易持續監控，倘認定異常或疑似不法，立刻依規辦理帳戶控管或洗錢申報。

李貴敏昨與中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬舉行記者會，呼籲政府應立即監管P2P平台，避免詐欺犯罪侵入。李貴敏指出，im.B詐騙事件可事前防範，以證券交易法為例，發行有價證券要說明債權好壞、債務人是誰及發行條件，到了網路時代的新型交易，借貸人是誰、公開說明書是什麼統統沒有，形同讓新型交易跟傳統交易活在平行時空，對傳統規定嚴格，對新興交易方式卻沒規範。

楊瑞芬指出，im.B詐騙是假金融科技新創之名的詐騙，P2P借貸平台跟債權買賣平台不同，國際對P2P借貸的定義是要有借款人跟投資人透過平台完成借貸關係，而im.B是債權買賣平台。2018中國大陸暴雷事件後，時任金管會副主委黃天牧建議P2P業者申請成立公會較有法令效益，但受到其他公會反對，迄今尚未核准，希望有主管機關出來全面管理，防止不肖業者用P2P之名詐騙。

金管會銀行局副局長林志吉說，民間金錢借貸適用民法規範，如果涉及詐欺等要用刑法，不是涉及金錢交易就要納為特許或歸金管會管理；P2P進入台灣有7、8年，大多數平台沒發生問題，是不是因為單一事件就由金管會管理可以再討論。數位部數位產業署組長許福添說，P2P雖是平台，但本質是實體用數位展現，監理上不會因為數位或實體而有不同主管機關。

李貴敏對金管會、數位部的回應直言「非常遺憾」，照金管會說法，證交法等法令都可廢掉。

詐騙 詐欺 投資

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