我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

作保被盯上？酒商遭剁斷雙掌丟包 斷掌被丟棄無法接回

記者賴香珊／南投9日電
柯男斷掌疑被丟到台中太平一江橋下，警方前往搜尋未果。(圖：民眾提供)
柯男斷掌疑被丟到台中太平一江橋下，警方前往搜尋未果。(圖：民眾提供)

40歲柯姓男子疑因財務糾紛，6日遭人押走凌虐，歹徒用剁刀剁斷他的雙掌，再將他丟包醫院急診室外，柯經急救雖保住性命，但雙掌被帶走丟棄台中太平區一江橋下，搜尋未獲，確定無法接回，終身成殘。警方逮捕曾姓等8名逞凶惡煞，部分有黑道背景，檢方懷疑有人教唆，案情仍有疑點，依重傷害等罪嫌全數聲押禁見獲准。

據了解，柯男早年曾混跡江湖，後轉從事酒類生意，行事低調；他經濟狀況不錯，出門有司機開車，但疑因親人在外欠債千萬，他擔任保人，被債主盯上。

警方調查，本月6日凌晨4時許，柯男座車在南投埔里牛眠橋一帶停等紅燈，數名歹徒當街攔車將他押走，載往福興里山區凌虐，並以剁刀砍斷他的雙掌，當天清晨5時許再把他載到台中榮總埔里分院急診室外丟包，但帶走斷掌。

急診室保全看見有人從廂型車下車，呆站在急診室前，趨近才發現他雙掌被截肢，不斷流血，立即通報醫護處置；院方評估斷肢狀況嚴重，無法協助接回，轉送台中榮民總醫院，送進加護病房救治。

柯被押走時司機報案，警方調查時又接獲醫院通報，經調閱監視器掌握歹徒車號，陸續逮捕30多歲曾姓男子等8人；曾等人稱與柯男有財務糾紛才押人教訓，並稱砍斷雙掌是用剁刀犯案，因為「剁刀砍比較利，下手也較快」，斷掌則回台中路上扔到太平區一江橋下。

警方根據供詞，在犯案山區附近草叢找到沾血剁刀，但一江橋搜尋斷掌未果，研判已遭大水沖走。

檢方認為8嫌供詞避重就輕，且部分有黑道背景，對犯案動機存疑，研判有人教唆行凶，訊後 依重傷害、妨害自由等罪嫌向法院全數聲請羈押禁見獲准。

上一則

侯友宜：反一國兩制也反台獨 堅守中華民國憲法

下一則

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

延伸閱讀

東京4蒙面歹徒洗劫名表店 搶匪全是19歲以下青少年

東京4蒙面歹徒洗劫名表店 搶匪全是19歲以下青少年
洛城新語／遇到零元購 是否見義勇為？

洛城新語／遇到零元購 是否見義勇為？
遇到零元購 該不該見義勇為？

遇到零元購 該不該見義勇為？
比佛利囂張步槍犯 4人落網2未成年

比佛利囂張步槍犯 4人落網2未成年

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台