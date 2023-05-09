作保被盯上？酒商遭剁斷雙掌丟包 斷掌被丟棄無法接回

柯男斷掌疑被丟到台中太平一江橋下，警方前往搜尋未果。(圖：民眾提供)

40歲柯姓男子疑因財務糾紛，6日遭人押走凌虐，歹徒用剁刀剁斷他的雙掌，再將他丟包醫院急診室外，柯經急救雖保住性命，但雙掌被帶走丟棄台中太平區一江橋下，搜尋未獲，確定無法接回，終身成殘。警方逮捕曾姓等8名逞凶惡煞，部分有黑道背景，檢方懷疑有人教唆，案情仍有疑點，依重傷害等罪嫌全數聲押禁見獲准。

據了解，柯男早年曾混跡江湖，後轉從事酒類生意，行事低調；他經濟狀況不錯，出門有司機開車，但疑因親人在外欠債千萬，他擔任保人，被債主盯上。

警方調查，本月6日凌晨4時許，柯男座車在南投埔里牛眠橋一帶停等紅燈，數名歹徒當街攔車將他押走，載往福興里山區凌虐，並以剁刀砍斷他的雙掌，當天清晨5時許再把他載到台中榮總埔里分院急診室外丟包，但帶走斷掌。

急診室保全看見有人從廂型車下車，呆站在急診室前，趨近才發現他雙掌被截肢，不斷流血，立即通報醫護處置；院方評估斷肢狀況嚴重，無法協助接回，轉送台中榮民總醫院，送進加護病房救治。

柯被押走時司機報案，警方調查時又接獲醫院通報，經調閱監視器掌握歹徒車號，陸續逮捕30多歲曾姓男子等8人；曾等人稱與柯男有財務糾紛才押人教訓，並稱砍斷雙掌是用剁刀犯案，因為「剁刀砍比較利，下手也較快」，斷掌則回台中路上扔到太平區一江橋下。

警方根據供詞，在犯案山區附近草叢找到沾血剁刀，但一江橋搜尋斷掌未果，研判已遭大水沖走。

檢方認為8嫌供詞避重就輕，且部分有黑道背景，對犯案動機存疑，研判有人教唆行凶，訊後 依重傷害、妨害自由等罪嫌向法院全數聲請羈押禁見獲准。