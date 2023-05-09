營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

陸軍第八軍團一名女性輔導長與軍官男友在營區內交歡激戰且自拍影片，今年2月初影片外流網路瘋傳，事後女輔導長「內內」遭汰除離營，而如今該名女輔導長展開新的職涯，已加入成人平台SWAG，SWAG官方不僅證實此事，更宣布9日晚「內內」會與大咖網紅獻上直播處女秀。

遭瘋傳的激情影片其實是2年前拍攝的，男女主角今年3月均已離營。當時影片中女輔導長被搜出個人社群 平台帳號，追蹤人數激增，一度讓她緊急關閉帳號，離職後則重新開帳號。

成人頻道SWAG看中女輔導長當時的熱度與話題，邀她加盟，並給出高薪創作者合約。SWAG透露，與「內內」的合約價格初估能在北市蛋黃區買1棟套房，且分紅無上限，年薪將是從軍時的5倍、甚至更多。

SWAG官方8日透過IG預告，前女輔導長「內內」直播處女秀即將於9日晚間10時許正式登場，不僅給粉絲開放問答環節，還會進行輪盤遊戲。值得關注的是，網紅、YouTuber 「Crazy Man 瘋男」晨灰也會現身合作直播，面對無數網友追問，晨灰親自在IG限時動態回應，「我只是主持人！別誤會了」。

SWAG表示，平台對女輔導長的加入感到非常興奮，由於她的遭遇及轉變，認為她不僅能展現性感，也能傳達自我價值和面對困難的勇氣，充滿正向態度，必定是個很有影響力的人。

SWAG官方也因收到網友熱烈回響，分享「內內」的拍攝花絮，宣布「內內」未來除了在SWAG有火辣表演與作品之外，也將發起各種公益活動，包括關注數位性暴力等問題。「內內」正面照在SWAG官方IG隨之曝光，而她也公開經營臉書 和IG粉專，還在自介部分寫下「單純喜歡自己性感的樣子，離開部隊後自由了」。