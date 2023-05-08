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酒駕特斯拉撞護欄 車體斷兩截2男拋飛亡

記者陳宏睿／台中8日電
台中市楊姓男子7日晨與洪姓男友人喝酒後，駕駛特斯拉汽車載洪回家，在台74線撞上水泥護欄斷成兩截，兩人噴飛經送醫不治。（記者陳宏睿／翻攝）
台中市楊姓男子7日晨與洪姓男友人喝酒後，駕駛特斯拉汽車載洪回家，在台74線撞上水泥護欄斷成兩截，兩人噴飛經送醫不治。（記者陳宏睿／翻攝）

台中市楊姓男子昨晨與洪姓男友人在夜店喝酒後，駕駛特斯拉汽車載洪回家，在台74線撞上水泥護欄斷成兩截，兩人噴飛車道經送醫不治，酒測值均超標。警方查出，該車行經路面積水緊急煞車失控，研判酒駕且天雨路滑肇事，尚在釐清是否啟用自動輔助駕駛功能。

警方調查，25歲楊姓男子是台中一家設計行銷公司合夥人，作品橫跨兩岸，包括豪宅招待所、辦公大樓工作室及透天民宅；昨凌晨他與24歲洪姓男子等友人在台中某夜店飲酒，約5時結束聚會後駕駛登記父親名下的特斯拉電動車載洪返家。

楊開車經台74線快速道路松竹路匝道，從中線車道向右偏移衝撞匝道水泥護欄翻覆，車輛嚴重變形，斷成兩截幾近全毀，楊、洪噴飛車道。消防隊趕抵檢查兩人已無生命跡象，分送兩間醫院急救宣告不治；楊、洪經醫院抽血換算酒測值，分別每公升0.61、0.32毫克。

警方檢視遺體的安全帶勒痕，確認是楊開車，酒測值達公共危險罪。近期梅雨鋒面雨勢造成台74線積水，警方調閱監視器發現，該車在中線車道亮煞車燈後，將路面積水濺起大片水花失控右偏自撞，但無法得知有無啟用自動輔助駕駛功能。

警方通報檢方相驗遺體，楊、洪的家屬接獲噩耗哀痛不已，幾乎無法回答員警詢問，指不清楚車禍前狀況，對死因無意見。

這起車禍引發特斯拉車友討論。特斯拉劉姓車主說，自動巡航最高時速150公里，如果偵測前方相同車道有車輛會減速，但特斯拉車主手冊仍提醒駕駛，依道路狀況及速限以安全速度巡航，為自身安全負責。

特斯拉 車禍 電動車

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