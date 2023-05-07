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澳生中毒案／女密友供詞矛盾 竟說自己曾喝老鼠藥沒事

記者蕭白雪／台北7日電
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷，上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。（圖／翻攝畫面）
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷，上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。（圖／翻攝畫面）

來自澳洲的24歲淡江交換男大生肖雷，因服用含液態老鼠藥毒飲料送醫後，對解毒藥劑出現嚴重過敏及休克反應，生命一度垂危送加護病房，現已和父母返回澳洲救治；台北地檢署調查，與肖雷關係親密的45歲台籍女密友購買老鼠藥，並加入到飲料中自稱要輕生，卻因肖雷誤飲才導致中毒。

據了解，女密友在偵訊時，言辭多次反覆矛盾，更數度情緒失控、一度哽咽啜泣，檢方指揮警方偵辦，光筆錄時間前後就花費10餘個小時，苦不堪言。

女密友在應訊時，先是堅稱購買老鼠藥是自己輕生用，原因是丈夫年初逝世，她心情鬱悶才想輕生，但檢方查出女密友在台灣沒有婚史，她又說丈夫是外國人，因此在台灣才沒有登記。

檢方問女密友為何肖雷會飲用老鼠藥，她聲稱購買數瓶老鼠藥，自己已吞服一瓶，剩下老鼠藥加入葡萄飲料中，放置桌上時，肖雷以為是女密友要給他的飲料，才拿起來飲用；女密友說當時她喝了一瓶老鼠藥沒事，因此看到肖雷飲用也沒聲張，不料肖雷身體狀況不如她，反而出事進醫院。

不過女密友說辭讓檢方嚴重懷疑，認為怎麼可能女密友喝了老鼠藥會沒事？加入老鼠藥的飲料為何要放在桌上？檢方更查出肖雷在3月中旬及4月，都曾因身體不適進入醫院救治，3月中旬時，醫院就已檢查出肖雷身體有超級華法林的毒素反應，告知肖雷應是老鼠藥中毒，4月竟又中毒，情節離譜。

女密友言辭矛盾，她說肖雷是友人介紹認識，肖雷在台灣教英文打工，會到她家休息備課，兩人是朋友關係；但後來女密友又向檢方坦承兩人「關係親密」，有過數次親密接觸，對家屬及檢方懷疑她下藥是要肖雷留在台灣的說法堅決否認，直說肖雷不是她欣賞的類型，檢方發現女密友情緒不穩，先暫時令限制出境。

肖雷中毒案件引發台灣、澳洲兩地關注，更有澳洲媒體近日接觸檢警，希望獲知進一步消息。

澳洲 過敏

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