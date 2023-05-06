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女銀行員當內鬼 詐團騙走3.5億台幣

記者陳俊智／桃園6日電
某知名銀行朱姓女行員竟是詐團成員，集團22人被桃園地檢署依詐欺取財罪起訴。(記者陳俊智／攝影)
某知名銀行朱姓女行員竟是詐團成員，集團22人被桃園地檢署依詐欺取財罪起訴。(記者陳俊智／攝影)

桃園地檢署偵辦一起詐欺案，發現某知名銀行朱姓女行員竟是詐團成員，不但洩漏銀行內部確認客戶身分的程序作為詐騙交戰守則，還在臨櫃與詐團人頭裡應外合，導致300多名被害人損失近3.5億台幣（約1150萬美元），檢方昨依詐欺取財罪起訴首腦林女及朱女共22人。

林女已非第一次從事詐騙，此次更擔任管理集團首腦，檢方建請法院求處重刑。

朱女利用銀行專業知識及職權，協助詐團洗錢，增加警方辦案的困難度，造成詐團主要成員逍遙法外，也建請量處適當之刑。

檢方表示，此詐團分工細密，有負責轉匯贓款的「水房」、管理金融帳戶的「控房」、自願提供銀行帳戶的「車主」及境外架設假投資網站的機房。

特別的是，朱女熟悉銀行風險控管機制被詐團吸收，曾將銀行內外部確認客戶身分程序的問答機制，洩漏給詐團製作交戰守則，訓練「車主」臨櫃應答，方便綁定大筆金額轉帳及調高額度。

另外，朱女也利用過號處理方式，規避銀行叫號排序管理制度，直接在櫃台替「車主」辦理調高額度以及辦理約定帳戶等業務，讓贓款能夠迅速流通，短短2個月就有300多人受騙，檢方已搜索過該分行，查扣相關資料。

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