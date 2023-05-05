大學生誘女童、少女拍裸照換寶物 上訴仍判刑4年10月

劉姓男子念大學時，以贈送遊戲寶物為餌，誘騙1名女童與另名15歲少女自拍裸照交換，基隆地方法院依引誘使兒童、少年製造猥褻行為之電子訊號罪判劉4年10月徒刑，台灣高等法院4日駁回劉上訴。圖為示意圖。（取材自Ingimage）

劉姓大學生透過網路遊戲結識不到12歲的女童和另名15歲少女，以贈送遊戲寶物為誘餌，要求女童、少女自拍裸照和影片給他。女童的母親發覺不對勁，報警處理，基隆地檢署指揮偵辦，這才發現有少女也被騙。基隆地方法院依引誘使兒童、少年製造猥褻行為之電子訊號罪判劉4年10月徒刑，台灣高等法院昨駁回劉上訴。

劉2021年6月20日邀請女童加入他的社交軟體Instagram帳號，再告知對方若傳送一定數量的裸照或穿著內衣褲的照片、影片，可兌換遊戲寶物。女童為取得寶物，依指示自拍胸部、性器官的49張照片、8部影片，透過雲端 儲存空間帳戶傳送給劉，劉也交付應允的遊戲寶物。

此外，劉也邀請住在苗栗的少女加入LINE 好友，以同樣手法誘騙她拍裸照換遊戲寶物，結果也拿到24張裸照與6部影片。

因女童的母親發現女兒的交友狀況異常，通報警方，基隆地檢署2022年3月17日指揮警方搜索，偵結後依兒童及少年性剝削防制條例起訴劉。

基隆地院審理時，劉坦承不諱，而女童、少女的證述也相當明確，相關資料也齊全，基院認定他犯引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪、引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪。

基院認為劉姓男子只因控制不了情慾而引誘女童、少女拍猥褻片，影響兩被害人身心、人格發展，應加以處罰。考量劉大學肄業、沒有前科，也與少女和她的法定代理人和解而獲原諒，但女童的家屬則和解未成，2罪各判4年、3年6月徒刑，應執行4年10月徒刑。

高院 認為一審認事用法無不當，判上訴駁回。