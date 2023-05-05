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im.B詐騙風暴主角曾國緯 積極經營綠營人脈

記者朱漢崙／台北5日電
曾國緯4月25日參觀雙清文教基金會與同行者合影，該照片為網站截圖，目前網站照片已下架。（圖：聯合報讀者提供）
曾國緯4月25日參觀雙清文教基金會與同行者合影，該照片為網站截圖，目前網站照片已下架。（圖：聯合報讀者提供）

im.B詐騙風暴的主角曾國緯引發外界關注，據了解，這幾年來，曾國緯積極經營綠營的人脈關係，尤其透過文教基金會所展覽的「古物」來拉近距離。財經界人士透露，就連事發前二天，也就是4月25日，還特別隨同多位綠營人士，以川晟機構集團董事長名義，一起參加向來以古物收藏知名，由前國票證券董事長洪三雄與夫人，也是國際通商法律事務所執行合夥律師陳玲玉所主持的雙清文教基金會古物展覽。

財經界人士舉出雙清網站上公布的照片為證，還有照片上的圖說，但或許是因為時機敏感，目前雙清已將4月25日的參訪團照片下架，僅留下對於4月25日參訪團成員的文字介紹，而且在介紹中「獨漏」川晟機構集團董事長曾國緯，而im.B的母公司，就是川晟機構。

4月25日參訪團成員，除了曾國緯之外，還包括新北市議員卓冠廷、立法院榮譽顧問洪慈庸、綠色和平電台董事長陳雨鑫、鏡電視總經理蔡滄波、名主持人鄭弘儀、廖筱君、尚騰汽車董事長吳睿弘、鼎軒建設董事長林文正、乙力裝璜董事長林存謐、沛波鋼鐵執行長葉俊良。

不只4月25日參訪，從2020年以來，曾國緯偕同妻子前後跟不同的綠營政商界人士前來雙清基金會，共達四次，且幾乎每場都有綠營重量級人物。其中，在2020年的9月22日，監察院長陳菊、穩懋半導體董事長陳進財、中華生物科技董事長李壯源、前立委范巽綠，都是綠營政商界重量級人物，先前民進黨台北市長參選人吳怡農也隨父親，中研院社會研究所兼任研究員吳乃德一起參訪。

而在2022年的4月1日參訪，與曾國緯同行的包括立法院副院長蔡其昌、穩懋科技董事長陳進財、民視副董事長黃明展等人，而在2020年另一場2月9日的參訪，交通部長林佳龍、時任監委范巽綠都是政界重要人物，此時又見曾國緯來「插花」。

至於這是曾國緯積極經營綠營政商關係的冰山一角，或綠營人士之間在展覽中究竟是萍水相逢，或是之後真的發展合作關係，已引起外界側目。

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