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超商店員中槍墜樓亡 母泣：拿錢還下狠手

記者邵心杰、周宗禎／台南5日電
警方4日傍晚依涉殺人等罪嫌移送台南地檢署，經漏夜複訊，認曾姓及劉姓男子涉私行拘禁因而致人於死罪嫌且湮滅證據或串證之虞，5日清晨向法院聲押禁見。（記者周宗禎／攝影）
警方4日傍晚依涉殺人等罪嫌移送台南地檢署，經漏夜複訊，認曾姓及劉姓男子涉私行拘禁因而致人於死罪嫌且湮滅證據或串證之虞，5日清晨向法院聲押禁見。（記者周宗禎／攝影）

台南永康連鎖超商30歲丁姓店員前天遭槍擊墜樓身亡，警方前晚拘提四男二女，包括案發在場的曾姓男子、陳姓女店長與女店員，昨天傍晚依涉殺人等罪嫌移送台南地檢署，經漏夜複訊，認曾姓及劉姓男子涉私行拘禁因而致人於死罪嫌且湮滅證據或串證之虞，今天清晨向法院聲押禁見。

另陳姓女店長、方姓女店員及高姓男子等三人分別以5萬至3萬元台幣交保外，何姓少年則移送台南地院少年法庭。

警方調查，曾男等六名涉案人疑已串證，都堅稱不知道事發經過。不過監視器畫面顯示，丁姓死者與21歲曾姓嫌犯一同回住處、沒有異狀；不到20分鐘曾一人下樓迅速離開，當時左手疑持有物品放口袋，跑步模樣讓偵辦員警懷疑持有行凶槍械；不過曾到案後矢口否認。曾姓男子是超商店長友人，經常在超商出沒。

警方雖懷疑與死者回住處的曾姓嫌犯開槍，但沒有找到槍枝，命案現場沒有打鬥跡象也找不到彈殼、更沒有槍擊現場幾乎隨處可見的血跡反應，使得警方雖不到8小時就查獲所有涉嫌人，昨天詢問一整天所有涉案人都否認，並依涉殺人、組織犯罪移送檢方偵辦。

警方發現死者腹部遭槍傷、手腳嚴重瘀青，查出前天凌晨死者上大夜班時「被關在超商庫房遭6人凌虐、有拿水管打被害人手腳」。陳姓店長供稱「死者手腳不乾淨、汙走超商取貨付款的款項」，涉案人口徑一致都說不知道怎麼一回事，，另兩名當時在超商男子到案、也否認涉案。

據指出，陳姓店長曾打電話給死者母親指死者要求匯20萬元台幣解決糾紛。死者母親稱前天一早就「匯款還錢」、也提出匯款單據，不料中午就聽到噩耗，哭訴「都匯錢了，沒想到竟還把我的孩子推下樓」。

超商 槍擊

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