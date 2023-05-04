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夫偷腥妻怒告 「銀行界劉德華」和2情婦共判賠130萬

記者王宏舜／台北4日電
林姓外商銀行副總裁偷腥，許姓妻子提告，向林、林女和另名許姓女網友求償，台灣高等法院判3人共須賠償130萬元。（記者王宏舜／攝影）
林姓外商銀行副總裁偷腥，許姓妻子提告，向林、林女和另名許姓女網友求償，台灣高等法院判3人共須賠償130萬元。（記者王宏舜／攝影）

林姓外商銀行副總裁偷腥，許姓妻子用他的電腦上網替小孩買口罩，赫見以女生名字命名的資料夾，其中林姓女分行長拍了40支性愛片。許女提告，向林、林女和另名許姓女網友求償。台灣高等法院判3人共須賠償130萬元（台幣，下同，約4.2萬美元）。許女表示，前夫與林姓女分行長對話鹹濕，如「我要X爆妳的子宮」、「準備口腔脫臼」，還埋怨女方「陰毛很長該剪了」。

當小三的林姓女分行長因不甘許女到辦公室質問，譏她「便當都有一根香腸」、向媒體爆料她的淫聲浪語，也求償，高院認為許女侵害隱私與名譽，今年1月判許女賠償15萬元（約4887美元）確定。

林姓男子有「銀行界劉德華」稱號，2016年和許姓英文家教結婚，育有1子，2022年4月離婚。許女表示，前夫在2019年7月31日為悔過曾有的外遇念頭，書立切結書承諾「日後若與妻子以外之女子有任何超出友誼範圍之互動，本人同意支付原告100萬元之精神慰撫金」，但翌年4月28日她使用前夫放在家裡的電腦時，卻發現他和林女、許姓女網友的性愛片，也包含偷拍她私密部位的影像。

經計算，林姓女分行長從2016年5月20日至2020年1月31日間，至少與林姓副總裁性交42次；許姓女網友在2016年間和林交媾2次。許女認為配偶權、隱私權遭侵犯，精神莫名痛苦，提告求償。

林姓丈夫聲稱妻子是用不法方式從他的硬碟中取得資料，嚴重侵害他的隱私權，不得作為證據，並反控因夫妻不睦，妻子為了讓他身敗名裂，窮盡所能竊取他的隱私、爆料媒體，害他被公司「羞辱性降職」、迫使自願離職。林主張自己也身心受創、沒有所得，不應賠錢。

林姓女分行長說和副總裁從2015年開始交往，直到2016年7月22日對方辦婚宴，她才知副總裁已婚，因工作上仍須經常見面，情感上「難以斷開連結」，才會有不當交往。

許姓女網友則表示，林2013年透過網路「愛情公寓」交友網站與她攀談，林的狀態顯示為「單身」，她才回應，雙方互動不多，僅是曖昧關係，更不知道林2016年結婚，她不是故意侵害林妻配偶權。

台北地方法院認為林與林女破壞許女的幸福，兩人舉止超越一般男女社交分際，加上林曾簽下切結書，許女求償有據。北院判林應賠償許姓前妻100萬元、林女賠償30萬元，而許姓女網友不用賠。

案經上訴，高院改判許女共可獲賠130萬元，同時許姓女網友也在賠償之列。

隱私 高院 口罩

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