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雙屍案5度判死大逆轉 陳福祥無期徒刑定讞

記者林孟潔、王宏舜／台北3日電
陳福祥逃過死刑，死者蔡鎧陽的母親痛批最高法院「用廢死在消費死者家屬」。(本報資料照片)
陳福祥逃過死刑，死者蔡鎧陽的母親痛批最高法院「用廢死在消費死者家屬」。(本報資料照片)

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘持槍殺死蔡宗育、蔡鎧陽兩人，歷審5度判處死刑，最高法院認為陳曾揮手示意蔡鎧陽離開，對方仍回頭查看屍體，才萌生殺意，屬臨時起意犯罪，非情節最重大之罪，昨撤銷原判決，自為改判陳無期徒刑定讞。

蔡鎧陽母親得知判決結果，驚訝問「凶手逃死了嗎？」痛批蔡英文政府為所欲為，只管往自己想要的方向前進，幾起重大社會案件被害人根本得不到正義；最高法院判決毫無司法正義。

她昨晚再聲明，最高法院認定凶手非預謀殺人，「眼盲還是弱視」，形容這是「衛生紙的判決」，只為廢死開大門，必有惡報。

最高法院指出，陳福祥殺害蔡鎧陽部分，更三審依公民與政治權利國際公約、聯合國人權事務委員會第6號一般性意見解釋，認為陳槍殺蔡屬「情節最重大之罪」，但第6號解釋已在2018年被第36號一般性意見取代，明指法院裁量是否判死，須考慮被告個人及犯罪具體情狀，不能僅憑犯行情節嚴重程度直接判死。

最高法院認為，陳福祥輕視他人生命，手段凶殘，對社會治安危害重大，但審酌陳先支開蔡鎧陽去買飲料，槍殺蔡宗育後欲離開，朝停車場電梯口走去，適逢蔡鎧陽返回，陳揮手示意離開，但對方突然回頭發現蔡宗育屍體，擔心事跡敗露才萌生殺意，殺害蔡鎧陽屬臨時起意犯罪，非計畫性預謀犯案。

另陳福祥是遠距離開槍殺害蔡鎧陽，非近距離行刑式虐殺，不屬情節最重大之罪，自為改判無期徒刑；殺害蔡宗育部分，更三審判決沒有違誤，維持無期徒刑。

2015年1月13日西門町峨眉立體停車場槍擊案，販毒集團成員蔡宗育、蔡鎧陽遺體疊在一起、陳屍轎車內，警方事後逮捕天道盟不倒會分子陳福祥，法院認為陳再社會化可能性低，一審、二審、更一審、更二審、更三審5度判陳福祥死刑。

蔡英文 聯合國 槍擊

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