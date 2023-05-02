我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

台調查局火災專案報告出爐 立委批「不堪一擊」

記者蔣永佑／台北2日電
調查局局本部廉政大樓上月24日晚間發生大火，法務部長蔡清祥（右）與調查局副局長黃義村（左）1日到立院報告。（記者林伯東／攝影）
調查局局本部廉政大樓上月24日晚間發生大火，法務部長蔡清祥（右）與調查局副局長黃義村（左）1日到立院報告。（記者林伯東／攝影）

調查局局本部廉政大樓上月24日晚間發生大火，各界質疑內情不單純，立法院司法及法制委員會昨安排專題報告，法務部、調查局報告內容僅止於火災發生經過及事後加強消防安全，對身為國內情治及治安重要機關，為何僅因電線走火便延燒近半小時，毀大半樓層隻字未提，朝野立委都覺得不可思議，直批「匪夷所思」、「不堪一擊」。

司委員會昨邀法務部、調查局及消防署、警政署進行報告，法務部長蔡清祥、調查局副局長黃義村列席備詢。黃義村解釋，失火廉政大樓是1995年啟用的老舊建築，相關消防設施、安全檢查皆有依法設置及進行；國民黨立委謝依鳳質疑，老舊建築電線不能換新嗎？調查局用這個當作起火理由讓人匪夷所思。

立委吳怡玎調出2019年起火的資通安全處辦公室整修，及2021年資訊中心整合消防系統採購案，質疑調查局明明有經費，卻未用來更新老舊電路，甚至現場連自動灑水系統都沒有，導致火勢一發不可收拾。

黃義村說，火災當晚8點10分同仁離開起火的105室並上鎖，晚間8點42分警報響起，警衛隨即通報消防局，9點19分撲滅火勢；對於調查局為何在火勢延燒近30分鐘，才由火災警報器發現起火，未進一步說明。

立委游毓蘭質疑，調查局有無依消防法設置消防管理人、消防防護計畫及自衛編組？否則理論上值班人員發現火災時，自衛編組便應啟動，不會讓火勢繼續擴大。她也以上一次讓調查局顏面盡失的前調查官徐宿良賣毒案為例，要了解什麼地方出問題，讓調查局如此不堪一擊。

民進黨召委劉建國希望調查局不要造成政府進一步傷害，大樓老舊要更換管線立法院會支持，但不能避重就輕，未來掌握情形後要給立院參考，不要有資訊上落差，否則不排除再排一次專題報告。

黃義村再三保證，相關資料都有虛擬機備份、伺服機備份及異地備援主機三重防護，資安無虞。消防署副署長簡萬瑤則說，初步排除外人進入及縱火破壞的可能。

調查局局本部廉政大樓上月24日晚間發生大火（圖），法務部長蔡清祥與調查局副局長黃...
調查局局本部廉政大樓上月24日晚間發生大火（圖），法務部長蔡清祥與調查局副局長黃義村1日到立院報告。（記者李易昌／翻攝）

國民黨 民進黨 資安

上一則

丁允恭性騷案遭撤職停用3年 聲請裁判憲法審查遭駁回

下一則

夜市禁撈金魚引反彈 台動保法修法急轉彎

延伸閱讀

國造潛艦未測 後續艦擬先編預算 立委反對 專家批取巧

國造潛艦未測 後續艦擬先編預算 立委反對 專家批取巧
火災理賠保險ABC (公寓篇) ~ 金牌保險經紀王東為您說分明

火災理賠保險ABC (公寓篇) ~ 金牌保險經紀王東為您說分明
華人電動車店大火 民代促嚴管鋰電池

華人電動車店大火 民代促嚴管鋰電池
淋酒再點燃燒到裝飾品 西班牙「火焰料理」變火災

淋酒再點燃燒到裝飾品 西班牙「火焰料理」變火災

熱門新聞

宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
台灣男子楊智淵被中國指控為「台獨分子」，於2022年8月3日遭溫州市國家安全局逮捕。（截圖自央視新聞畫面）

中國以涉嫌分裂國家罪 正式批准逮捕台灣男子楊智淵

2023-04-24 20:41
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回