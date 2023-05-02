台調查局火災專案報告出爐 立委批「不堪一擊」

調查局局本部廉政大樓上月24日晚間發生大火，法務部長蔡清祥（右）與調查局副局長黃義村（左）1日到立院報告。（記者林伯東／攝影）

調查局局本部廉政大樓上月24日晚間發生大火，各界質疑內情不單純，立法院司法及法制委員會昨安排專題報告，法務部、調查局報告內容僅止於火災發生經過及事後加強消防安全，對身為國內情治及治安重要機關，為何僅因電線走火便延燒近半小時，毀大半樓層隻字未提，朝野立委都覺得不可思議，直批「匪夷所思」、「不堪一擊」。

司委員會昨邀法務部、調查局及消防署、警政署進行報告，法務部長蔡清祥、調查局副局長黃義村列席備詢。黃義村解釋，失火廉政大樓是1995年啟用的老舊建築，相關消防設施、安全檢查皆有依法設置及進行；國民黨 立委謝依鳳質疑，老舊建築電線不能換新嗎？調查局用這個當作起火理由讓人匪夷所思。

立委吳怡玎調出2019年起火的資通安全處辦公室整修，及2021年資訊中心整合消防系統採購案，質疑調查局明明有經費，卻未用來更新老舊電路，甚至現場連自動灑水系統都沒有，導致火勢一發不可收拾。

黃義村說，火災當晚8點10分同仁離開起火的105室並上鎖，晚間8點42分警報響起，警衛隨即通報消防局，9點19分撲滅火勢；對於調查局為何在火勢延燒近30分鐘，才由火災警報器發現起火，未進一步說明。

立委游毓蘭質疑，調查局有無依消防法設置消防管理人、消防防護計畫及自衛編組？否則理論上值班人員發現火災時，自衛編組便應啟動，不會讓火勢繼續擴大。她也以上一次讓調查局顏面盡失的前調查官徐宿良賣毒案為例，要了解什麼地方出問題，讓調查局如此不堪一擊。

民進黨 召委劉建國希望調查局不要造成政府進一步傷害，大樓老舊要更換管線立法院會支持，但不能避重就輕，未來掌握情形後要給立院參考，不要有資訊上落差，否則不排除再排一次專題報告。