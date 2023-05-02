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邀女網友到工作室性虐待 還辯情趣：跟她「確認」過　

記者王聖藜／台北2日電
劉姓男子邀約女網友到工作室用餐，利用2人獨處下手性侵，除性虐待之外，另以擁有BB槍恫嚇對方不准離開。示意圖。(本報資料照片)
劉姓男子邀約女網友到工作室用餐，利用2人獨處下手性侵，除性虐待之外，另以擁有BB槍恫嚇對方不准離開。示意圖。(本報資料照片)

劉姓男子邀約女網友到個人工作室用餐，利用獨處時性侵，除加以性虐待，另以擁有BB槍恫嚇對方，依強制猥褻、強制性交罪起訴；性虐待部分，劉辯稱，他有向被害人「確認」過，台北地院不採信，多罪判劉應執行刑4年10月，可上訴。

2021年10月某日上午，劉邀約被害人到工作室用餐、看電影，劉播放電影時，將對方帶至床上性侵，更以咬、打、抓等方式壓制被害人，後來2人一同至廁所洗澡。

之後，劉再次不顧被害人意願與對方發生性行為，期間，一再拍打對方臀部，以嘴咬對方的手臂、頸部、乳房，還抓對方的頭髮，第2度帶她去洗澡後，聲稱有BB槍不讓被害人離開，被害人晚間趁機逃離，報警處理。

劉否認犯行，辯稱只有與被害人發生1次性行為，且是雙方合意，劉雖承認咬、打被害人，但表示是有跟女網友確認過她「很M」，所以認為可以用這樣的方式增加一些情趣等。

法官審理認為，劉一再辯稱被害人沒有拒絕發生性關係，但依據2人通訊軟體對話內容，採信被害人的說詞，認定劉成立犯罪。

判決書指出，劉為圖一己性慾滿足，對被害人行性交、猥褻行為，致被害人內心受創，還推稱是被害人反抗力道不足，才讓他誤會可合意性交，犯後無悔意，考量犯罪動機等，依法對劉判刑。

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