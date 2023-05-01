韓籍女陳屍高雄飯店 隔天男友寄行李回南韓

南韓籍李姓女子與金姓男友來台4天3夜自由行，李卻在高雄市一家飯店脫肛送醫不治，圖為投宿飯店外觀。（記者石秀華／攝影）

南韓 金姓男子和李姓女友來台四天三夜自由行，回國前夕李女於飯店昏迷不治，她顱內出血疑鈍器造成，事發隔天金男又將死者行李寄回國，檢方認定金男涉重嫌聲押，但法院裁定十萬元交保。死者行李後由金男哥哥再攜來台，未發現可疑物，檢警仍認為金涉嫌重大，持續調查中。

卅二歲金男和卅一歲李女，四月廿二日來台自由行，投宿高雄中華三路某飯店，原訂廿五日回國。上月廿四日下午一點多，金男請飯店房務人員叫救護車，稱女友倒臥床上不起，救護人員到場，李女已無生命跡象，有脫肛、脫糞現象，緊急送往對面醫院仍不治。

李女死亡隔日，金男將她的行李「遺物」寄回南韓，法醫廿七日複驗，發現她左側腦髓凹陷、顱內出血，右手有瘀傷，疑遭鈍器或撞牆致死，有他殺之嫌。

檢方認為案發前僅兩人在房內，金對女友如何受傷毫不知情，且在女友死後急著將她的行李寄回國，與常情不符，認為他涉嫌重大聲請羈押；但法官認為證據已保全，以十萬元交保、限制出境八個月，每周一向案發地新興警分局前金分駐所報到。

據了解，金稱因日後要帶女友骨灰回國，一人托帶過多行李無法負荷為由，才將女友行李先寄回國給哥哥。檢警要求金的哥哥上月廿八日來台時將行李帶回，初步檢視內只有死者衣物。

金男偵訊期間話不多，態度冷靜，檢警認為他供詞仍有疑點，除現場蒐證，屋內高粱酒瓶和多罐水果啤酒空罐全帶回跡證比對。

曾任檢察官 、律師李茂增表示，案件被害人、嫌疑人雖是韓國人，但案發地在台灣，從偵查到審判，台灣司法體系有完整管轄權；由於台灣、韓國沒有相關引渡或司法互助條例，除非在檢方調查後獲不起訴，若金男被檢方認定涉案，得在台灣執行服刑才能離開。

李茂增說，檢察官第一時間聲押雖未獲准，但境管至少讓關鍵嫌疑人留在台灣，人證獲得保全，調查就能順利進行，不會像先前香港 女生在台遇害後，凶手卻逃回香港無法在台接受司法裁判的窘境。