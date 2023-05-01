少女成績優 突求助「想看心理醫生」揭父性侵2年

彰化縣一名少女遭父親性侵達2年，因向母親詢問想找心理醫生，才曝光此案，台中高分院判少女父親9年徒刑。示意圖。(本報資料照片)

彰化縣一名少女在2018年至2020年就讀國、高中時期，遭到父親撫摸胸部、陰莖插入下體性侵 ，時間長達2年，少女以專注學業方式，轉移注意力，直至少女壓力過大，透過通訊軟體向已與父親分居的母親聯繫，詢問「想看心理醫生」，經生母追問，才知少女父親犯行，二審駁回上訴，仍依強制性交罪，判少女父親9年徒刑。

判決指出，彰化縣一名少女在2020年間就讀高中時，突然以臉書 訊息，向已與父親分居的母親求助，還詢問是否可在假日去找她，甚至詢問是否能看心理醫生，生母追問，才知少女在國二時，即遭父親以猥褻、甚至以生殖器插入下體性侵，時間長達2年，因少女的經濟來源都是父親，加上遭父親性侵無法向外界開口，因此一直隱忍，也把注意力轉移到學業上，少女母親得知後，協助女兒報警。

彰化地院審理時調查發現，少女的陰道深處採驗到少女父親的DNA ，另外少女在國中時期的平均分數都是拿優，而少女輔導晤談紀錄，都沒有妄想、幻聽、思覺失調，或是在校有說謊、竊盜偏差行為的輔導紀錄，雖然審理期間，少女生父辯稱，少女是為了讓少女生母與他離婚，所設詞誣陷他的手段，不過未獲法官採信，依法判刑9年。

全案上訴台中高分院後，法官認為，少女只是因為遭到父親性侵、加上課業壓力過大，才會尋找母親協助，過程中還要母親不要報警，希望「事情不要鬧大」，可見少女揭露本案，沒有要對父親追究刑責的意思，而是希望父親承認錯誤、道歉，但法院審理期間，少女父親仍始終否認犯行，不惜醜化女兒與妻子，還指女兒手腳不乾淨，無疑一再重創女兒心理，情何以堪。

全案審酌少女父親沒有前科，但沒有承認犯行，原審判刑9年，量刑妥適，沒有違反比例原則，駁回少女父親上訴，維持原判，仍可上訴最高法院。