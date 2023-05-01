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小王拒鑑定也沒用 妻認出軌 夫提告全勝

記者張議晨／高雄1日電
蘇姓男子和妻子前年6月生下1子，蘇男卻發現妻子在懷孕前出軌陳姓網友，他懷疑孩子也不是他的種，提告對陳男索賠100萬元及扶養費，法院判蘇男勝訴。示意圖。(取材自ingimag)
蘇姓男子和妻子前年6月生下1子，蘇男卻發現妻子在懷孕前出軌陳姓網友，他懷疑孩子也不是他的種，提告對陳男索賠100萬元及扶養費，法院判蘇男勝訴。示意圖。(取材自ingimag)

蘇姓男子和妻子前年6月生下1子，蘇男卻發現妻子在懷孕前出軌陳姓網友，他懷疑孩子也不是他的種，提告對陳男索賠100萬元，並向法官聲請親子鑑定，高雄地院審理時，法官要送親子鑑定，陳男卻反對，不過因蘇妻已坦承孩子是她與陳男所生，法官認定孩子是陳男與蘇妻所生，判陳賠蘇男109萬2640元，每月還要付1萬1千元扶養費到孩子成年為止。

蘇男和妻子2003年12月結婚，2021年6月間，夫妻倆喜獲1子，某日蘇男從妻子手機裡發現妻子與陳男有曖昧訊息。他回推孩子受孕期，計算後發現孩子可能是妻子與陳男所生，氣得對陳男提告，求償100萬元精神慰撫金，並要求每月陳男要給1萬1580元扶養費，直到孩子成年為止。

陳男挨告後喊冤，稱與蘇妻聊天的男性並不是他，他也沒跟蘇妻有發生過任何關係，根本不可能和蘇妻生下孩子。

高雄地院審理時，法官傳蘇妻到庭，蘇妻回憶她與陳男的認識過程「他先假裝是我認識的姊妹跟我聊天，後來視訊後才知道是男生」，陳男回台後，曾到工作室找她做臉，有次被他騙去吃飯，卻載她到汽車旅館借廁所，兩人就在旅館發生關係。

蘇妻還稱，兩人每次發生關係都沒有避孕，事前事後都沒有，受孕的地點應該是在她高雄的工作室，因為做完那次以後，生理期就沒來，直到她懷孕6個月以後，陳男才不來往，她生下的孩子，是跟陳男所生沒錯。

為了釐清孩子是誰的，蘇男向法院聲請親子鑑定，法官照准後約定蘇妻帶著兒子、陳男到醫院採驗，但約好的日期陳男卻未現身，再次開庭時，陳男堅持不要進行鑑定。

法官認為，親子鑑定是重要應證事實，何況蘇妻已經坦承有和陳男出遊並發生性行為，也承認孩子是由陳男受孕，兩相權衡下，由陳男與蘇妻之子完成鑑定，符合比例原則，陳男應負有配合檢驗的說明協力義務，卻不願依法院之命協助完成勘驗義務。

法官綜合相關事證，認定蘇妻的孩子應是與陳男發生關係後所生下，另依據陳男在蘇妻臉書的留言「天天蜜月真羨慕」，當時兩人交往時，陳男應知道蘇妻已婚，否則不會以蜜月稱呼，判陳男要賠償蘇男100萬元，另給付9萬2640元已支付的扶養費，且在孩子成年前，每月都要付1萬1580元。可上訴。

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