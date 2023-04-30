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黑白集／留美女碩士惡性重大卻免死 能怪社會議論？

黑白集
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。(本報資料照片)
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。(本報資料照片)

江姓留美女碩士不滿擔任保全的父親不再資助生活費，竟和男友持鐵鎚打死父親並棄屍荒野，連母親都要求判死，但一審法官以有矯治及再社會化可能性判兩人無期徒刑，引發議論。

台灣社會深受儒家影響，有因身分尊卑不同的法律差別待遇。例如殺害直系血親尊親屬罪，以往認為除侵害生命，更違逆倫常，因此規定只能判死刑或無期徒刑。但「法有一定，情別萬端」，也常出現子女不堪父母凌虐或不忍父母病痛而殺之，若只能判死或無期顯不合情理，因此修法改為依殺人罪加重其刑，期使法官能視個案妥適量刑。

而本案判決一方面指江女逆倫弒父，惡性甚為重大，另一方面又說經鑑定還有矯治及再社會化可能性，沒有判死刑必要，因此判無期徒刑。法官或許認為已經兼顧倫常觀念與不輕易判死的主流思潮，但顯然與當前亂世重典氛圍和倫理價值有段距離。

和江女一樣，幾年前三度判死的媽媽嘴雙屍案被告謝依涵，也以有教化可能性改判無期徒刑。專家細緻地鑑別矯治、再社會化、再犯可能性，司法則體現尊重專業的謙抑；但在民眾看來，一份「中高度矯治可能性及高度再社會化可能性」的鑑定報告，既拗口難懂又與民心脫節。難怪有人質疑，鑑定報告成為法官卸責或被告尋求免死金牌的高度可能性。（轉載自聯合報）

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