少年掃射當鋪 主嫌鯨魚馬國押返

新北市土城當鋪遭竹聯幫弘仁會當街掃射五十一槍，引發社會恐慌，幕後教唆主嫌「鯨魚」林京履（前排中）逃往馬來西亞吉隆坡，昨天被刑事局押解返台，交由新北市刑大偵訊。（記者季相儒／攝影）

新北市土城巨新當鋪遭竹聯幫弘仁會少年當街掃射51槍，引發社會譁然，教唆槍擊 主嫌「鯨魚」林京履逃往馬來西亞吉隆坡藏匿，刑事局透過馬國警方協助，林男入境後就被留置，警方昨赴馬國押解林男返台，交由專案小組返新北市刑大，因夜間停止詢問，29日警詢後將移送新北地檢署，預料檢方將聲押。

警政署長黃明昭在機場召開記者會強調，「無論你是什麼層級，逃到天涯海角，警方會1個1個把你揪出來，絕不手軟」，另在國內涉及教唆、執行、提供槍枝者，警方目前共查緝28人，其中有9人羈押收容。

黃明昭指出，竹聯幫弘仁會還繼續在外作奸犯科，警方都會鎖定，包括這次的分會，其他的分會，警察 機關都將加以查緝，警方絕對有能力針對弘仁會、明仁會繼續掃蕩。新北市長侯友宜今早也將赴市刑大關心偵辦進度。

刑事局國際科20日晚間獲報，指土城槍擊案幕後教唆者林京履（23歲）及心腹杜姓男子，搭機潛逃馬來西亞，刑事局駐馬來西亞聯絡官接洽馬國皇家警察總署開協調會議，由馬國移民局 協助刑事局共同執行遣返任務。

馬國警方認為林京履有危害當地治安之虞，列為不受歡迎人物，班機抵達吉隆坡後，緊急將林男留置，送交移民局收容長達8天，並報請馬國檢察署同意核發遣返令。

弘仁會大戰華山幫引起矚目，檢警已進行兩波掃蕩逮捕12人，前晚再持8張搜索票、10張拘票執行第3波掃蕩，在板橋、中和、蘆洲及雲林、花蓮等地，逮捕弘仁會組長簡維佑（27歲）及吳榮展（32歲）共14人，這批人多為槍擊案共犯或電詐集團成員。

警方查扣現金200餘萬元、弘仁會成員名冊，刀械13把、斧頭、鐵鎚、防砍棍12支、手銬、信號彈、點鈔機、手機黑莓卡等證物，詢後依組織、槍砲等罪移送檢方偵辦。