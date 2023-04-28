澳籍淡大交換生誤食老鼠藥命危 家屬怒：台灣小吃害的

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷來台灣交換，結果誤食老鼠藥命危。（截自募款平台Gofundme）

24歲澳洲 昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）去年到淡江大學交換，卻在4月初時不慎吃到老鼠藥，導致器官衰竭、呼吸困難、貧血，嚴重到命危，被送到台北醫學 大學附設醫院加護病房治療，目前仍在醫院搶救中。

澳洲媒體報導，肖雷去年從澳洲到台灣淡江大學當交換生，只剩下幾周將期滿回國，4月初不明原因，吃到老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），這是一種強效的抗凝血劑，導致他嚴重內出血及其他併發症 命危送醫。

肖雷的阿姨伊莉莎白（Elizabeth Shorey-Kitson）說，他們不清楚肖雷為何會吃到老鼠藥，可能是吃到台灣街頭小吃所誤食。

伊莉莎白說，肖雷出現症狀後，由於語言的差異，一直無法接受到正確的治療，延誤治療讓肖雷出現器官衰竭、呼吸困難、意識不清及貧血等情況。

她表示，肖雷4月7日睡醒後，全身突然不斷出血，症狀持續了好幾天，而在情況變嚴重之前，他其實已多次就醫，直到18日因為低血容量性休克，被緊急送到台北醫學大學附設醫院加護病房治療，24日又因為對維生素K1治療產生嚴重過敏反應，導致心肺功能衰竭。

此外，肖雷還出現血尿、不斷流鼻血等症狀，病況相當危急。目前肖雷爸媽已趕往台灣，希望將兒子接回澳洲治療，由於需要專業的醫療團隊運送，要價17萬2000美元，家屬正在募款平台籌資金，希望能將肖雷帶回澳洲。