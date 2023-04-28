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新竹再現天坑 吞掉整輛特斯拉 10個月來第6次

台灣新聞組／新竹28日電
新竹縣竹北「豐采520」建案旁發生第六次路面塌陷，停放路旁的特斯拉掉入深達一層樓的坑中。（記者郭政芬／攝影）
新竹縣竹北「豐采520」建案旁發生第六次路面塌陷，停放路旁的特斯拉掉入深達一層樓的坑中。（記者郭政芬／攝影）

新竹縣竹北市興建中的「豐采520」建案旁昨又發生路面塌陷，當地居民不滿，這已是10個月來第6次出現「天坑」，導致路旁一輛特斯拉掉入深達一層樓的坑中。縣府工務處懷疑施工抽取地下水釀禍，下令停工，並將依建築法開罰，新竹地檢署昨也到場調查，是否施工出問題，但豐邑建設認為還要釐清，不一定是施工導致。

與建案僅一路之隔的社區蔡姓主委表示，去年6月起，勝利二路不同位置陸續發生塌陷，7月一輛小貨車同樣掉入洞中，今年1月也塌陷，未料數個月後，換一旁莊敬六街出現塌陷，再有車輛掉入坑中。

「已坍塌到家門口，誰來負責？」一旁社區住戶昨不滿地說，路面塌陷已危及社區400戶安全，甚至可能損害周邊大樓結構，希望縣府拿出魄力處理，並要求建設公司解決。

受害特斯拉車主表示，昨上午9點將車停在路旁後即到一旁飯店開會，10點多接到老婆通知網路社群瘋傳有特斯拉掉入天坑的照片，才知道自己車子掉入坑中。他說，這輛Model Y上月才購入，沒想摔成鈑金凹陷、玻璃全碎，「好險人沒在車上」。

新竹縣長楊文科昨趕往現場，勒令停工。縣府工務處長江良淵表示，已成立專案小組調查原因，初步研判因施工抽水導致地下水位快速下降、土層鬆散，經車輛重壓後才會塌陷；要求建商停工之餘也會依建築法處罰。

不過，律師呂俊杰指出，車主可主張縣府公務員對道路養護行為欠缺、沒有作為，影響到道路安全，應已有國家賠償責任，可同時對建商與縣府請求賠償。

天坑一再出現，縣府工務處說，已勒令「豐采520」停工3次、2度開罰，縣府去年8月已將案件函送，包含建商代表及建築師在內有4人涉犯刑法遭法辦。

新竹縣藍綠白陣營議員也齊聲批評，為何一再發生塌陷，縣府卻仍能讓建商短時間就復工、繼續施工。

台灣省結構公會理事長王炤烈認為，地下室開挖抽地下水會帶動鄰近泥沙流入，造成空洞擴大。此外，也可能與擋土支撐沒做好有關。

豐邑建設回應，前幾次塌陷是因自來水管破裂及地下水沖刷淘空導致，但昨天塌陷處未緊臨工地，還要再鑑定才能確認是否施工造成。

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