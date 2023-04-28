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留美碩士台女 揪男友鐵鎚打死老爸 判無期徒刑

記者曾健祐／台中28日電
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。（本報資料照片）
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。（本報資料照片）

台中江姓女碩士留美時不滿爸爸不再資助，夥同張姓男子回台理論，深夜去江父擔任保全的國小埋伏，江命張持鐵鎚活活打死父親，還將遺體掛在機車上載運，害死者雙腳磨到見骨後棄屍，檢方痛斥兩人泯滅人性，起訴求重刑，法院今依殺人等罪各判江、張均無期徒刑，可上訴。

台中地院今上午宣判，各依殺直系血親尊親屬罪、遺棄直系血親尊親屬罪，判江女無期徒刑，褫奪公權終身、一年兩個月，應執行無期徒刑，另依殺人罪、棄屍罪判張男無期徒刑，褫奪公權終身、一年，應執行無期徒刑。

檢方起訴指出，江女（33歲）和張男（34歲）2014年赴一同美國留學時曾請求江父幫忙申請貸款、資助生活費，對方答應協助至2016年就不再資助，造成江、張在美就學及生活困難心生怨恨，直到2020年11月回台2人再向江的父母理論屢被拒於門外並報警。

江女、張男轉為憤怒竟謀議殺害江父，事先買膠帶、美工刀、繩子、鐵鎚及剪刀等，2021年12月26日騎車到大里區江父擔任保全的國小埋伏，27日凌晨兩人直接闖進校區中庭指責江父，江女衝上前抓住爸爸手，再命張男持鐵鎚重擊其頭部，見父親倒下還有聲音，二度叫男友繼續痛打。

江父慘遭擊破頭顱、打斷頸椎慘死，兩人為滅證拿塑膠袋套江父頭、清洗地面血跡，還用束帶綁著雙腳搬上機車前踏板由張載運，江則騎另輛機車跟隨在後，運送途中江父右腳因垂下遭拖行被磨到見骨，最後丟在太平區郊區棄屍，直到江的妹妹見父親遲遲未歸報案才曝光。

檢方訊時，江女、張男大致坦承，表示因不滿留學期間江父不再提供金援，心生怨恨才起殺機，江女見男友拿鐵鎚重擊父親癱軟倒地仍發出聲音，就命男友再打第二下。

江女妹妹也證稱，姊姊及其男友曾因父親沒幫忙完成辦學貸就打電話回家辱罵，爸爸還曾告誡她如有看到姊姊及男友，就盡量晚點回家避開。

檢警另調閱監視器發現張男騎機車載屍體畫面，扣案機車、鐵鎚上也有江父血跡。法醫解剖發現，江父顏面顱骨骨折，雙腳腳趾都有皮膚缺損、骨折，鑑定為「他殺」。

檢方偵結依殺害直系血親尊親屬罪、遺棄直系血親尊親屬等罪起訴江女，另依殺人罪、棄屍罪起訴張男，檢方也認為，江女、張男手段凶殘，江女不思爸爸養育之恩，夥同男友弒父棄屍荒野，痛斥其泯滅人性，建請均從重量刑。

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