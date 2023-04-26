聯華大火躲冷凍區 濃煙從塑膠簾竄入斷生路 7死2危

聯華大火7死 躲冷凍區致命 製表／林宛諭

聯華食品彰化北斗廠昨天清晨火警，22名員工受困，其中15人跑上4樓躲進冷凍區，未料濃煙竄入反造成嚴重嗆傷，7人送醫不治，另8人以高壓氧治療後轉進加護病房，兩人性命垂危。職安署長鄒子廉昨率員到場檢查，除勒令停工，將視調查結果依職業安全衛生法處分聯華食品公司。

彰化縣消防局利用熱顯像儀勘查火場，發現火煙沿著排油煙道上竄情形，怵目心驚。消防人員研判，員工逃生遇到大火時應變能力不足，以為要往上逃跑，最後躲進自以為能安全等待救援的冷凍庫區，但冷凍區沒有門、只有塑膠擋簾，濃煙竄入該區後，受困者紛紛倒地，造成重大傷亡。

聯華食品北斗廠製作鮮食供應連鎖超商 ，大夜班人員每天上午7點換班。昨天清晨，在換班前15分鐘，2樓熱食區廚房鍋爐失火冒濃煙。員工指出，鍋爐在2樓左邊東北側區，濃煙往上、往右飄散，他們被濃煙一路追著往上、往右邊的東南側逃跑，最後逃到4樓冷凍區。

消防局接獲火警報案，出動58輛消防車、121名人力到場搶救，當時廠房內濃煙密布、伸手不見五指。消防員先從2樓救出4人、在3樓冷凍區旁救出3人，最後在4樓東南側冷凍區找到15名員工，但已全數倒地。

「1人背1個，都救到消防員無力。」消防員發現受困員工都吸入濃煙、身體癱軟，為了爭取搶救時間，以1人背1人的方式將受困者背離火場，但最後仍造成盧男（40歲）、謝男（45歲）、謝女（40歲）、吳女（32歲）等4名台人及28、29、36歲等3名菲律賓移工死亡。

彰化縣消防局指出，依規定，員工在10人以上者，至少要編組滅火班、通報班及避難引導班；員工在50人以上者，應增編安全防護班及救護班，每半年演練1次，一旦有火警，各自就位先行自救；廠方雖表示，火警發生時曾通報119並嘗試滅火，但消防局將進一步釐清是否依規定啟動自衛消防編組。

彰化縣政府指出，聯華食品彰化北斗廠去年雖辦理消防安全設備檢修申報，卻沒做建築物公共安全檢查申報，將依建築法開罰，並限期改善或補辦手續。彰化警方也連夜傳喚廠長、死者家屬、生還員工等人製作筆錄，釐清案發經過，檢方今也再進一步訊問。

蔡英文 總統和行政院長陳建仁都對不幸罹難的員工及其家屬表示哀悼，也請相關單位全力救助，並盡速釐清火災發生原因。