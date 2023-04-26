聯華大火躲冷凍區 濃煙從塑膠簾竄入斷生路 7死2危
聯華食品彰化北斗廠昨天清晨火警，22名員工受困，其中15人跑上4樓躲進冷凍區，未料濃煙竄入反造成嚴重嗆傷，7人送醫不治，另8人以高壓氧治療後轉進加護病房，兩人性命垂危。職安署長鄒子廉昨率員到場檢查，除勒令停工，將視調查結果依職業安全衛生法處分聯華食品公司。
彰化縣消防局利用熱顯像儀勘查火場，發現火煙沿著排油煙道上竄情形，怵目心驚。消防人員研判，員工逃生遇到大火時應變能力不足，以為要往上逃跑，最後躲進自以為能安全等待救援的冷凍庫區，但冷凍區沒有門、只有塑膠擋簾，濃煙竄入該區後，受困者紛紛倒地，造成重大傷亡。
聯華食品北斗廠製作鮮食供應連鎖超商，大夜班人員每天上午7點換班。昨天清晨，在換班前15分鐘，2樓熱食區廚房鍋爐失火冒濃煙。員工指出，鍋爐在2樓左邊東北側區，濃煙往上、往右飄散，他們被濃煙一路追著往上、往右邊的東南側逃跑，最後逃到4樓冷凍區。
消防局接獲火警報案，出動58輛消防車、121名人力到場搶救，當時廠房內濃煙密布、伸手不見五指。消防員先從2樓救出4人、在3樓冷凍區旁救出3人，最後在4樓東南側冷凍區找到15名員工，但已全數倒地。
「1人背1個，都救到消防員無力。」消防員發現受困員工都吸入濃煙、身體癱軟，為了爭取搶救時間，以1人背1人的方式將受困者背離火場，但最後仍造成盧男（40歲）、謝男（45歲）、謝女（40歲）、吳女（32歲）等4名台人及28、29、36歲等3名菲律賓移工死亡。
彰化縣消防局指出，依規定，員工在10人以上者，至少要編組滅火班、通報班及避難引導班；員工在50人以上者，應增編安全防護班及救護班，每半年演練1次，一旦有火警，各自就位先行自救；廠方雖表示，火警發生時曾通報119並嘗試滅火，但消防局將進一步釐清是否依規定啟動自衛消防編組。
彰化縣政府指出，聯華食品彰化北斗廠去年雖辦理消防安全設備檢修申報，卻沒做建築物公共安全檢查申報，將依建築法開罰，並限期改善或補辦手續。彰化警方也連夜傳喚廠長、死者家屬、生還員工等人製作筆錄，釐清案發經過，檢方今也再進一步訊問。
蔡英文總統和行政院長陳建仁都對不幸罹難的員工及其家屬表示哀悼，也請相關單位全力救助，並盡速釐清火災發生原因。
據台北中國時報報導，消防人員認為，在火勢初起濃煙密布下，員工未能在第一時間往下逃生、遠離火區，反而躲進僅用塑膠簾片當通道隔離的冷藏庫，加上廠區空間曲折複雜，救災單位在連串錯誤資訊引導下，延遲救援時間，這3大錯誤釀成這起嚴重悲劇。
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