女獄監愛上男囚 在獄中發生親密行為 夾帶物品遭判刑

花蓮監獄爆發女管理員與男囚在獄中多次發生性行為，還夾帶物品入監，遭質疑內部管理出問題。(本報資料照片)

矯正署花蓮監獄 陳姓女管理員，被簡姓受刑人猛烈追求「暈船」，兩人多次在獄中廁所發生親密行為，陳女還多次替簡男夾帶保健營養品、內褲、佛珠等物品。花蓮地方法院判陳女1年6個月徒刑，緩刑，需支付公庫台幣25萬元(約8150美元)。

陳女案發後已離職，花監表示，已加強受刑人管控作業活動範圍，並強化管理員安檢及法治教育 。

據了解，簡男因販毒遭判刑22年10個月，在花監服刑表現良好，被派到教化科擔任服務員，負責打掃等雜務，陳女在戒護科擔任約雇管理員，工作內容包括送簿冊等資料到各科室，因此與簡結識；簡展開追求，雙方密集書信往來後陳女暈船，兩人多次在沒有監視器的獄內教區廁所發生親密行為。

陳女被愛沖昏頭後，利用進出花蓮監獄管制區機會，從2020年9月至2021年2月間，多次將受簡男委託的物品放在身上私密處，躲過安檢夾帶入監，偷帶物品包括克補、善存、合利他命、挺立等營養品，佛珠、繡線、內褲、記憶卡等日用品，及巧克力等食品。直到監所人員2021年發現簡男私藏未申報物品，全案爆發，陳女坦承。

法院考量陳女素行良好，坦承犯行尚知悔悟，夾帶物品價值不高，也非毒品 、香菸等違禁品，沒有從中獲利，依貪汙治罪條例圖利罪，判1年6個月徒刑、褫奪公權兩年，緩刑4年，向公庫支付25萬元。

花蓮監獄已非第一次爆出內部管理問題，副典獄長吳必成說，獄方已加強受刑人管控範圍，戒護科、教化科也不編列服務員，管理員出入戒護區加強安檢，並加強管理員法治教育。