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49歲女兒久佔廁所 79歲父親怒拿拐杖將她打死

記者黃宣翰／台南26日電
台南市發生老翁打死女兒悲劇。(本報資料照片)
台南市發生老翁打死女兒悲劇。(本報資料照片)

79歲顏姓老翁前天上午疑因49歲大女兒占用廁所太久，二人口角，他一氣之下，持隨身拐杖敲打大女兒右後腦勺3下，兩人接著扭打雙雙倒地，顏女疑後腦重創，送醫搶救至前晚不治。警方在案發廁所發現噴濺式血跡，依傷害致死罪將顏翁送辦，檢方訊後責付家屬。

警方調查，顏家為台南市社會局列冊輔導低收入戶，向社會局承租某大樓套房居住，家境不好，死者有情緒問題，有相關就診紀錄，和79歲老父同住，相依為命。

前天上午7點多，顏翁急著要上廁所，女兒卻占用廁所太久，二人口角；顏翁一氣之下，在她洗臉時以隨身拐杖敲打她右後腦勺3下；顏翁說，兩人後來在客廳扭打，雙雙倒地，他因很生氣，起身後就外出。

顏翁直到昨上午11點回家，見女兒躺在客廳沒動靜，請鄰居裝冷氣工人幫忙，工人直接打119報案。救護人員以為是一般受傷送醫，前晚10點多宣告不治。

警方接獲醫院通報，派人前往顏家勘查，在廁所發現血跡噴濺痕跡，認定是命案，立即封鎖現場採證，並報檢方指揮。

檢方昨相驗遺體，無法確定真正死因是枴杖還是跌倒造成，訂明天解剖釐清，老翁責付二女兒。

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