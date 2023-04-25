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水保局官員「吸奶嘴」接受性招待 二審駁回維持原判

記者陳宏睿／台中25日電
農委會水保局台中分局的5名官員涉嫌接受廠商性招待、喝花酒，二審25日駁回上訴，維持一審原判。(本報資料照片)
農委會水保局台中分局的5名官員涉嫌接受廠商性招待、喝花酒，二審25日駁回上訴，維持一審原判。(本報資料照片)

行政院農業委員會水土保持局台中分局秘書楊燕山、治理課課長林勇州、副工程司許朝欽等5人，在2019年間趁辦理工程期間，集體接受廠商性招待、喝花酒，廠商設「吸奶嘴開葷夜」群組，二審今宣判駁回上訴，林勇州判刑9年6月、楊燕山2年10月、許獲緩刑3年。

檢調查出，2019年3月6日至2020年6月15日，楊、林等辦理多件細部工程，後經乾坤技術顧問有限公司負責人林永欣在LINE成立「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」群組，邀官員及羅姓廠商、桂姓廠商加入，通知「奶嘴請羅爺準備」，由羅安排傳播妹招待官員，以集體喝花酒、性招待為目的。

楊等水保局官員5人，先後接受廠商在多家理容KTV酒店有女陪侍飲宴招待，或到私人招待所由傳播妹陪侍，楊喝花酒11次、5次性招待，不法利益10萬多元（台幣，下同，約3263美元）；林喝花酒3次、約2萬多元，許喝6次、4萬多元，工程員許瑞麟喝4次、4萬多元，工程員王建忠喝3次、2萬多元。

檢調發現，林除喝花酒外，另收賄47萬元，每月收入上繳妻子，私下向林永欣妻子借用帳戶存入166萬多元，後來被「小三」陳女傳股利發放通知書截圖，向林妻子挑釁，林私房錢才曝光，意外被檢方監聽發現來源不明款項。

檢方起訴楊燕山、林勇州，副工程司許朝欽、工程員許瑞麟、工程員王建忠等5名公務員，其中林勇州否認犯行，檢方認無悔意，建請從重量刑。

一審認定，楊燕山、許朝欽、許瑞麟、王建忠等，在偵審階段都自白認錯，且繳回犯罪所得，犯後態度良好；林勇州犯後仍積極飾詞卸責，又至今沒繳回犯罪所得，未見絲毫悔悟。

一審依貪汙治罪條例，判楊燕山2年10月、褫奪公權3年；林勇州9年6月，褫奪公權5年；許朝欽2年、褫奪公權2年、緩刑3年、支付公庫40萬元；許瑞麟1年11月、褫奪公權2年、緩刑2年、支付公庫25萬元；王建忠1年10月、褫奪公權1年、緩刑1年、支付公庫15萬元。

全案楊燕山、林勇州、許朝欽等三人上訴台中高分院，今宣判，仍維持一審認定，駁回上訴。

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