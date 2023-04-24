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德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

2少女疑吸毒猝死 被丟包摩鐵 同行男落網 還在開趴

記者王長鼎／新北24日電
新北市新店區一間汽車旅館23日發生雙屍命案，兩名女死者均未成少年，疑開毒品趴用藥過量，確實死亡原因有待擇期解剖進一步確定。(記者王長鼎／翻攝 )
新北市新店區一間汽車旅館23日發生雙屍命案，兩名女死者均未成少年，疑開毒品趴用藥過量，確實死亡原因有待擇期解剖進一步確定。(記者王長鼎／翻攝 )

新北市某汽車旅館昨驚傳雙屍命案，兩名未成年少女被床單包裹陳屍在樓梯間；警方4小時後逮捕一同投宿的30歲洪姓男子，他竟和另一名傳播妹繼續在桃園開毒趴。洪供稱開趴時兩女突昏倒，想用床單包裹載離，因太重搬不動才自己逃離。檢警研判兩女服藥過量致死，但毒品來源、案發過程有疑點，將解剖釐清死因，洪男今天依毒品、遺棄致死罪嫌移送檢方調查。

新北市警新店分局昨天上午11時許接獲寶橋路一間汽車旅館通報，指稱房務人員清理房間時，驚見兩名年輕女子陳屍在房內，嚇得不知所措。警方趕到，發現這兩具衣著還算完整的女性遺體，被用床單包裹，交疊倒臥在房間樓梯間，立即封鎖現場，通報鑑識人員採證。

警方隨後查出兩名死者年僅16歲與17歲，其中一名少女皮包內發現一包未開封毒品咖啡包，房間垃圾桶內則有使用過的6包毒品咖啡包包裝袋，桌上還有白色Ｋ他命粉末；兩名死者都已沒就學，住新北市新莊區，彼此為朋友關係。

警方調閱監視器及過濾房客名單，發現兩名少女昨天凌晨5時許由洪男開車搭載，以假名登記一同入住，昨天上午11時許洪男獨自駕車離去；警方根據車號以車追人，昨天下午3時許，在桃園市一間汽車旅館查獲洪男。洪男當時找另一名21歲傳播妹繼續開趴，現場搜出九包毒品咖啡包和K他命毒品。

洪男到案供稱，透過網路交友軟體與兩少女相約開趴，沒想到兩女疑似玩太嗨，食用多包毒品咖啡包後雙雙昏倒在床上，「我真的被她們嚇到了。」一時慌了手腳，也忘了要叫救護車，因有帶違禁品不敢報警，想以床單包裹兩人帶上車，但獨自搬到樓梯間實在是太重，手腳無力，只好丟下兩人自己開車離去，直奔桃園汽車旅館躲藏。

檢警昨相驗，兩女無明顯外傷，不排除確是服藥過量猝死，但洪男供詞有避重就輕之嫌，今天移送台北地檢署交檢方調查釐清。

毒品 咖啡 汽車

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