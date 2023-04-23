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被轟當舖日前就挨槍 15歲槍手等3人被捕

記者王長鼎／新北23日電
15歲朱姓少年10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開三槍，22日凌晨被警逮捕。（記者王長鼎／翻攝）
15歲朱姓少年10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開三槍，22日凌晨被警逮捕。（記者王長鼎／翻攝）

竹聯幫弘仁會17歲劉姓少年20日持改造衝鋒槍，連轟新北市土城一間當舖51槍，事後網路有畫面流出，顯示該當舖在本月10日早被開槍警告，警方22日凌晨先在土城查獲開槍的15歲朱姓少年、負責開車的16歲黃姓少年，之後又查獲錄下開槍過程的17歲鐘姓少年，這些少年年紀最輕僅國三，3人詢後被依槍砲、恐嚇罪移送少年法庭。

據了解，落網3人都是竹聯幫仁堂弘仁會成員，朱姓少年供稱，因不爽朋友女友遭對方搭訕，所以10日前往當舖開槍洩憤，犯後即開車前往宜蘭丟棄車輛，但警方認為朱說謊，懷疑是黑幫培養的槍手，已起出犯案用的空氣槍。

據了解，當舖老闆為華山幫成員，外傳其哥哥是新北市警局中階警官，新北市警局表示，當舖老闆並非該警官弟弟，但是否為金主待查，該員未涉及當舖事務，已主動交出手機、通聯配合調查。

專案小組根據開51槍投案少年向上追查，開槍動機疑似上百萬元台幣財務糾紛，鎖定教唆指使者，是弘仁會一名組長級幹部「金魚」，目前已搭機離台避風頭。

朱姓少年落網時不僅手腳有擦挫傷，額頭還貼著紗布，原來他前天下午無照騎車發生車禍送醫，隔天凌晨才返家休息。警方上門逮人後，詢問他去當舖開槍後為何要上網PO文挑釁？他辯稱車禍後頭暈暈的，事隔多日，很多事記不得。

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