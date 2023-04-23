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受刑人偏女性化 遭同房獄友親吻露鳥

記者王駿杰／新竹23日電
邱姓男子看見另名同房陳姓受刑人外表瘦弱，便對其撫摸、露鳥，陳男不堪其擾，憤而向新竹地院提告，向邱男求償10萬元，新竹地院審理終結，法官判賠8萬元。（本報系資料照）
邱姓男子看見另名同房陳姓受刑人外表瘦弱，便對其撫摸、露鳥，陳男不堪其擾，憤而向新竹地院提告，向邱男求償10萬元，新竹地院審理終結，法官判賠8萬元。（本報系資料照）

邱姓男子在新竹監獄服刑，2020年9月至10月間，邱看見另名同房陳姓受刑人外表瘦弱，便對其撫摸、露鳥，陳男不堪其擾，憤而向新竹地院提告，向邱男求償10萬元，新竹地院審理終結，法官判賠8萬元。

陳男指控，2020年9月至10月間，邱男在法務部矯正署新竹監獄房舍內意圖對他性騷擾，兩人是同房受刑人關係，邱竟趁他不及抗拒之際，接續對他親吻、撫摸、裸露生殖器，此外，邱男又於同年11月寫信，著名「至於陳男也已經提告了，到時候判刑應該不會太重吧！他應該是要錢吧！」等不實內容寄送給其他受刑人。

事後，陳男得知有監視器資料，並向檢察官提告，但已超過告訴乃論之罪6個月告訴期間，檢察官作出不起訴處分，陳不服，覺得自己身心受到巨大壓力，又無法讓加害者受到應有刑責，導致精神壓力大，且邱男根本毫無悔意，因此提告民事損害賠償，要求邱賠償慰撫金10萬元。

法官調閱新竹監獄輔導紀錄，發現邱男因看陳男外表瘦弱，偏女性化，便開始出現摸臀、擁抱動作，陳男當下都有制止，也強調不舒服，邱會立刻停止動作，但幾小時後又會如法炮製，令陳男不堪其擾，向新收舍主任及教區科員反映。

監獄 檢察官 性騷擾

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