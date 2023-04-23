愛上高帥華男 高雄婦不甩警勸阻解160萬定存

高雄63歲康姓婦人落入愛情交友詐騙圈套，愛上高帥華裔男，到銀行解160萬定存，2人對話中，對方一再教她要避開警方。（記者石秀華／翻攝）

高雄63歲康姓婦人落入愛情交友詐騙圈套，愛上高帥華裔男，對方慫恿她將畢生積蓄160萬台幣（5.3萬元）買虛擬貨幣 ，就可共度一生，康深信不疑，到銀行解定存，嫌警方管太多不甩，後又跑到虛擬貨幣交易所，警尾隨阻止，最後套出康被假男有騙得團團轉，當場提出案例教育 ，才讓她夢醒。

高雄63歲康姓婦人落入愛情交友詐騙圈套，愛上高帥華裔男，到銀行解160萬定存，警方勸阻她卻不聽。（記者石秀華／翻攝）

警方指出，家住前鎮區的康姓婦人，日前在網路認識一個自稱在國外的華裔男子，照片上的男子外表高大又帥氣，對康關懷備至，讓她以為自己找到第二春，身陷情海。

對方後來向康誆稱可將積蓄投資虛擬貨幣，獲得高利潤讓2人可共度餘生，康深信不疑，到擴建路的台灣銀行解除定期存款160萬，行員關懷提問，康佯裝是為女兒房子裝潢使用，前鎮街派出所警方獲報趕抵勸阻。

高雄63歲康姓婦人落入愛情交友詐騙圈套，愛上高帥華裔男，到銀行解160萬定存，2人對話中，對方一再教她要避開警方。（記者石秀華／翻攝）

康婦一度要警方勿管太多，警方問她女兒電話，康不耐煩指女兒沒電話，捧著160萬怒氣沖沖騎機車離去。

警方不放心，沿路從後尾隨在康婦後方，見康到和平二路的虛擬貨幣交易所主準備交易，衝進所內，一個箭步勸阻行員勿讓康交易，令康一臉錯愕。