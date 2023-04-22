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台情侶殘暴虐打 傳播妹遭「熱湯淋頭」嚴重毀容

記者余采瀅／台中23日電
金髮女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的白衣女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。(翻攝自臉書爆料公社)
金髮女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的白衣女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。(翻攝自臉書爆料公社)

台灣台中市孫姓傳播妹在KTV遭一對情侶毆打、被潑整鍋熱湯，目前仍在醫院觀察中。輿論譴責手段殘忍的情侶。警方深入調查，雙方巧遇衝突，男子為了保護懷孕女友，才下重手，情侶進而雙雙失控。警方已約制雙方，避免再有報復行動。

21日晨4時20分，台中市西屯區河南路某KTV包廂發生打架事件，旋即網路上PO出，2名年輕女子扭打成一團，一名白衣男則猛扯白衣女長髮，還硬生生拖行數公尺，並仗著二打一朝對方猛搧巴掌、狠踹至少4下，還不停飆髒話。金髮女子從扭打中脫身，端了桌上一鍋滾燙火鍋，二話不說端起朝白衣女臉整個潑灑下去，對方遭燙到大聲慘叫。

情侶殘暴虐打一名女子的事件，引發譴責，警方也火速逮捕涉案的趙姓男子、與陳姓金髮妹等人，並依傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦。被熱湯燙傷的孫姓傳播妹仍在醫院治療。

警方釐清衝突原因發現，趙姓男子與陳姓金髮妹等幾個人去KTV唱歌，點了傳播小姐，隨後報台的剛好是孫姓傳播妹。由於陳姓金髮妹的朋友，與孫女有筆2萬多元台幣債務，陳女就找孫女理論。

不料，孫女很強勢，雙方吵起來動了手，兩女扭打一起。趙姓男子擔心女友懷有身孕，火氣一上一把抓了孫女頭髮拖行施暴。

警方轉述，趙男等人強調孫女欠錢不還嗆聲，甚至先動手打陳女，趙擔心陳女懷孕有危險，才失控要把對方抓開，但兩女糾纏，陳女被對方坐在肚子上，又被扯倒，一氣之下才端火鍋潑灑。全案正由警方釐清，也約制雙方人馬，避免再有報復行動。

2名年輕女子扭打成一團。(翻攝自臉書爆料公社)
2名年輕女子扭打成一團。(翻攝自臉書爆料公社)

河南

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