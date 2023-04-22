台高中女生睡過頭...司機亂摸大腿問：如果我要硬上呢

林男代班校方專車司機卻趁女學生摸大腿，檢方依性騷擾罪嫌起訴他。（示意圖／ingimage）

台灣台中林姓男子擔任某高中專車司機見一名女學生睡過頭留在車上，假裝好意要騎機車載她回去，途中卻問「有沒有跟男友性行為」、「現在社會一夜情很正常」甚至揚言要硬上，並伸鹹豬手摸她大腿，少女遇害身心受創，檢方偵結依性騷擾 罪嫌起訴他，建請法院依兒少福利 權益加重其刑。

檢警調查，林男（50歲）2022年5月3日因臨時代班擔任專車司機，當晚6點多載學生至清水區時全部人都陸續下車，他見1名女學生睡過頭遲遲沒下車，認為有機可乘就接近對方，並佯稱要改騎機車載她回去。

女學生不疑有他答應，晚上7時多原本回神岡住處途中，林卻向女學生問「有沒有跟男友性行為呢」、「現在社會一夜情很正常」，還說「如果我要硬上呢」等語。

女學生當下礙於坐在後座無法反抗，林竟又伸出鹹豬手摸她左小腿，後來女學生主動向學校老師反應才曝光。

檢方訊時，林男僅就客觀事實坦承，表示當天見其他學生下車後只剩女學生睡過頭，就騎機車載她回家，但少女指證歷歷，家人也說她遇害後情緒低落，常常把自己關在房間裡面，校方老師也說，女學生當時告知這件事時反應很慌張、害怕。

檢方認為，除少女指證另有對話紀錄、學校性平會調查報告等可佐，偵結依性騷擾罪嫌起訴林，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。