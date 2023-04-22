掃射51槍一肩扛 17歲槍手投案裁定收容

黑幫辦告別式講究排場，不少大哥參加公祭，都會號召整群少年穿上黑色西裝出席，充場面也壯聲勢。（本報資料照片）

新北市土城區一間當鋪前天遭人連開51槍，17歲槍手劉姓少年犯案後攜槍投案，法院昨開庭審理後裁定收容；少年槍手前天半夜搭計程車，前往土城一處停車場貨櫃內取槍畫面也嚗光，專案小組正循線追查槍枝來源及幕後藏鏡人下落。

警方查出，劉姓少年前天從中和住處搭計程車外出後，先攔計程車到土城區青隆街一處停車場貨櫃屋，取出裝有衝鋒槍的黑色背包，又跑到青仁路一處籃球場等到天亮，再隨機攔計程車到四川路持槍向當鋪連開51槍，最後主動自首投案，在車上還聯繫律師前往派出所，完全按劇本演出。

由於證人不能由律師陪同進入偵查庭，因此檢方以證人詢問劉姓少年犯案動機，偵訊過程由阿嬤陪同，阿嬤勸孫子「要講實在話」，但少年堅稱自己與當鋪有仇才開槍，少年法庭審理後裁定收容。

劉姓少年委任的徐姓律頗有來頭，曾是台版柬埔寨案主嫌之一「茶董」陳樺韋辯護人，徐姓律師說，「我不認識他，到現場才知道他還未成年」，強調當事人是在網路上查到他的名字。

劉姓少年現居中和區南勢角一帶公寓四樓，頂樓還有加蓋多個房間出租，該公寓是劉姓少年的阿嬤17年前花300多萬元購買，因心疼孫子沒父母照顧，已將市價破千萬元的公寓登記給他，且頂樓加蓋成套房出租給房客，由劉姓少年當包租公收租。

前晚網路流傳一段開槍畫面，顯示遭槍擊 的當鋪不是第一次被開槍，影片中一名男子持槍朝當鋪大門開三槍後逃離，並在網路貼文嗆聲，「你們板橋華山就是垃圾，敗壞公司名氣，來弄我們公司拿CO2，還不敢承認」，懷疑雙方有毒品 糾紛。

新北市短短48小時內發生兩起重大槍擊，造成市民人心惶惶，新北市警局開記者會怒斥，歹徒敢在光天化日之下開槍，如此囂張行徑無疑是向警方挑釁，宣布要對黑幫與暴力犯罪 等行為強力壓制，近期將針對幫派常出入及容易滋事處所加強臨檢掃蕩。