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拒離婚爆口角被鎖屋外 殺妻兒自戕3死1傷

記者黃于凡、呂慧瑜／嘉義22日電

嘉義縣水上鄉38歲吳姓男子疑與妻子協議離婚不成，連日爆發口角，昨凌晨因被鎖屋外情緒失控，從屋外爬鋁梯從2樓陽台進入房間，持刀砍死妻子及十歲兒子，八歲兒子重傷，吳男自刎墜樓身亡。吳在生前傳訊息給父親稱「要帶走小孩」，經父親報案，但警消到場卻目睹三死一傷的人倫慘劇。

據了解，吳男從事木雕行業，小他八歲的林姓妻子為補貼家用從事客服工作，吳男懷疑妻子外遇禁止她上班，還抱怨她太會花錢，兩人近來協議離婚。吳男疑似擔心離婚後將一無所有，才會痛下殺手，案發前也曾傳訊息給小姨子「我要讓妳痛苦的活」。

檢方表示，吳男昨凌晨3點爬鋁梯從二樓陽台進入房間，持25公分水果刀刺殺妻子，妻子身中14刀倒在床邊，胸口、頸部為致命傷，十歲大兒子左頸遭砍致命，八歲小兒子頸部被刺傷，隨後吳男左、右頸自刎並割腕，由2樓陽台墜樓。

吳妻的妹妹透露，姊夫常情緒不穩定，容易偏激，還會限制姊姊行動，姊姊無法承受巨大壓力提出離婚，姊夫竟多次出言恐嚇姊姊說「若離婚一定會把妳跟小孩都帶走，房子以後也別想再住人」，上周五姊夫又懷疑姊姊外遇，經盤查手機找不到證據，最後憤怒摔手機並動手家暴

吳妻的妹妹表示，上周五姊夫家暴，當時她和母親都在場，隨後立即帶姊姊去醫院驗傷，並勸搬離住處到台中與父母同住，但姊姊擔心激怒姊夫不敢輕舉妄動，希望兩人先和平協議離婚，再帶2個小孩離開，沒想到發生憾事。

社會局調查，吳男非列管家暴、脆弱高風險家庭，本周一有接獲通報疑有家暴，社工才剛介入輔導，首次訪視關懷就發生家暴殺人，來不及阻止憾事。局長張翠瑤表示，社工當天一起陪林女評估安全計畫、暴力防治教育及保護令申請等，但林女未申請保護令，該局也無法強制處理，對此深感遺憾。

兩名男童就讀的學校表示，男童參加學校管弦樂隊，熱愛音樂、科學，平時乖巧有禮貌、多才多藝，未料遇此悲劇。校長更指，前天小兒子由爸爸陪同上學，兩人一路上有說又笑，看不出異狀。

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