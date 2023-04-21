毒、詐糾紛？ 少年51槍街頭掃射當鋪

新北市土城區一間當鋪遭劉姓少年持衝鋒槍當街掃射51槍，猶如台南八八槍擊案翻版。（記者李易昌／翻攝）

雙北地區連續兩天發生重大槍擊 案。新北市華山幫19日沿路狙擊竹聯幫仁堂弘仁會角頭座車，連開13槍，20日弘仁會也持改造衝鋒槍前往華山幫經營的當鋪，光天化日掃射51槍，雙方疑有毒品 、詐騙 金源糾紛，釀成幫派街頭火併，有如台南八八槍擊案翻版。新北市長侯友宜致電新北市警察局長廖訓誠，要求追查幕後犯罪集團。

竹聯幫明仁會高調辦春酒惹議，警政署舉辦掃黑專案，署長黃明昭才在刑事局說明掃黑成果，沒想到新北市又發生重大槍擊案，顯示成效有限。

20日上午8時多，弘仁會17歲劉姓少年背著裝有改造衝鋒槍的袋子，從計程車下車後，掏出衝鋒槍對著土城區四川路一間當鋪開始掃射，花了44秒、連開51槍後從容上車，影片網路瘋傳，引發民眾熱議。

劉姓少年上車後，要求司機將車開往板橋分局大觀派出所投案，警方查扣一把改造衝鋒槍、兩個無子彈的彈匣，他供稱因與當鋪有私人糾紛才開槍，但未獲採信，詢後依槍砲等罪移送少年法院。

據悉，60歲徐姓計程車司機平時都在板橋、土城一帶攬客或是等待派遣，當時在路旁休息，劉姓少年走到他車旁，直接開門上車並詢問「土城四川路去嗎？」徐男應允後便將劉姓少年載至當鋪前。

等到車子抵達當鋪前，劉姓少年拿出改造衝鋒槍掃射後，又立刻回頭上車。看到劉姓少年開槍，徐男嚇傻，原本想連車資都不要就開走，但因車門沒關又遇到塞車，更怕被遷怒或傷及無辜民眾，徐男只好硬著頭皮繼續等。

劉姓少年上車後只跟徐男說「開到大觀派出所，你知道地址吧？」徐男說當時嚇到一度無法順利踩油門，劉姓少年還強調開快點，前面直接迴轉。

過程中劉姓少年只打一通電話給律師，抵達派出所後他就拿了1000元台幣（約33美元）放在駕駛座旁的置物扶手，並說了聲謝謝後下車。徐男說車資僅300多元。

檢警調查後初步研判，兩起槍擊事件，不排除與基隆地檢署日前指揮刑事局、雙北警方破獲製毒工廠，查扣近1噸毒品原料有關。

據了解，該製毒工廠為弘仁會與華山幫共同經營，日前遭查獲後，發生近10億元台幣財損糾紛，加上疑牽扯詐騙金流，雙方糾紛鬧大才互相開槍。