我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

父遺體冰存醫院11年 女兒拒領回 審判長苦勸「放下」

記者蕭雅娟／台北20日電
張姓老翁2012年病逝台北榮民總醫院，遺體冰存醫院太平間迄今長達11年，審判長苦勸老翁女兒「放下吧」。圖為情境示意圖。(取材自Ingimage)
張姓老翁2012年病逝台北榮民總醫院，遺體冰存醫院太平間迄今長達11年，審判長苦勸老翁女兒「放下吧」。圖為情境示意圖。(取材自Ingimage)

張姓老翁2012年病逝台北榮民總醫院，遺體冰存醫院太平間迄今長達11年，連姓女兒涉嫌遺棄屍體罪遭訴。士林地方法院19日開庭，審判長苦勸連女，若相信輪迴有來世，爸爸應想脫離肉身，但遺體仍都在太平間，爸爸看到你如此該有多心疼，也會勸你「放下吧」。

檢方起訴指出，張翁有4名女兒，依民法1084條「子女應孝敬父母」的精神及風俗習慣，有殮葬父親屍體義務，2012年5月3日張翁病逝台北榮總，連婦明知父親過世，且醫院多次通知，涉遺棄屍體在榮總太平間，拒絕領回遺體，也沒辦理殮葬事宜，榮總2020年至警局報案提告，檢方去年7月起訴，案件進法院審理，遺體迄今11年為領回。

連婦出庭表示，醫院確實有多次告知要處理，死亡證明當時沒辦理，是因為妹婿病得嚴重，不想讓他知道，當時妹妹照顧生病的妹婿，另一個妹妹眼睛不好也無工作，她身為大姊，有向妹妹們稱她會處理，自認為要承擔責任。

法官問她對死因爲自然老化病故有何意見？她情緒激動哭著表示，都是她在照顧生病的爸爸，也負擔醫藥債務，當天原本爸爸要出院，卻疑因喝牛奶嗆到，變成死亡的人，自責爸爸的事沒有處理好，很難過。

審判長見連婦情緒激動，請她深呼吸，並問她為何不接受榮總建議，由社福介入？爸爸生前有無交代如何辦理後事？連婦稱，父親說骨灰隨意撒一撒，不要有負擔，其次希望想和妻子，也就是女兒的媽媽葬在一起。

審判長曾在連婦書狀上見連婦稱「希望爸爸下輩子不要欠人」，當庭提供連婦另一種思維想法。審判長表示，你現在以你的角度盡孝道，但如果有宗教信仰，相信輪迴、有來世，你爸爸現在應是想脫離肉身，但遺體放在冰庫，11年來都困在太平間，你爸爸如果有知，看到女兒一身病痛，還為此事跑法院、可能還要被判有罪，該有多心疼啊！爸爸也會勸你「放下吧」。

連女稱，籌到錢很艱難，希望爸媽能葬在一起。她經濟有困難，但一直沒有申請中低收入戶，因為不想欠社會人情。公訴檢察官請法院依法判決；連女則對量刑意見表示「不知道」審判長諭知，全案今年5月24日宣判，如在宣判前有任何處理行為都能具狀，合議庭會再評估。

低收入 檢察官 牛奶

上一則

出席美商謝年飯 蔡英文：台灣不會成為兩岸的挑釁者

下一則

新聞評論／郭台銘要求嫌奢侈 但展現合作誠意

延伸閱讀

聖荷西市中心橋下發現屍體 交由加州高速警處理

聖荷西市中心橋下發現屍體 交由加州高速警處理
活人獻祭 印度64歲婦人遭斬首 顱頭棄江、屍掛寺廟

活人獻祭 印度64歲婦人遭斬首 顱頭棄江、屍掛寺廟
北德州失蹤男孩 恐已遭殺害埋屍

北德州失蹤男孩 恐已遭殺害埋屍
美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

美女歌手、辣模出遊慘遭虐打封嘴割喉 飄屍臭才被發現

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

2023-04-17 23:01

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲