父遺體冰存醫院11年 女兒拒領回 審判長苦勸「放下」

張姓老翁2012年病逝台北榮民總醫院，遺體冰存醫院太平間迄今長達11年，審判長苦勸老翁女兒「放下吧」。圖為情境示意圖。(取材自Ingimage)

張姓老翁2012年病逝台北榮民總醫院，遺體冰存醫院太平間迄今長達11年，連姓女兒涉嫌遺棄屍體罪遭訴。士林地方法院19日開庭，審判長苦勸連女，若相信輪迴有來世，爸爸應想脫離肉身，但遺體仍都在太平間，爸爸看到你如此該有多心疼，也會勸你「放下吧」。

檢方起訴指出，張翁有4名女兒，依民法1084條「子女應孝敬父母」的精神及風俗習慣，有殮葬父親屍體義務，2012年5月3日張翁病逝台北榮總，連婦明知父親過世，且醫院多次通知，涉遺棄屍體在榮總太平間，拒絕領回遺體，也沒辦理殮葬事宜，榮總2020年至警局報案提告，檢方去年7月起訴，案件進法院審理，遺體迄今11年為領回。

連婦出庭表示，醫院確實有多次告知要處理，死亡證明當時沒辦理，是因為妹婿病得嚴重，不想讓他知道，當時妹妹照顧生病的妹婿，另一個妹妹眼睛不好也無工作，她身為大姊，有向妹妹們稱她會處理，自認為要承擔責任。

法官問她對死因爲自然老化病故有何意見？她情緒激動哭著表示，都是她在照顧生病的爸爸，也負擔醫藥債務，當天原本爸爸要出院，卻疑因喝牛奶 嗆到，變成死亡的人，自責爸爸的事沒有處理好，很難過。

審判長見連婦情緒激動，請她深呼吸，並問她為何不接受榮總建議，由社福介入？爸爸生前有無交代如何辦理後事？連婦稱，父親說骨灰隨意撒一撒，不要有負擔，其次希望想和妻子，也就是女兒的媽媽葬在一起。

審判長曾在連婦書狀上見連婦稱「希望爸爸下輩子不要欠人」，當庭提供連婦另一種思維想法。審判長表示，你現在以你的角度盡孝道，但如果有宗教信仰，相信輪迴、有來世，你爸爸現在應是想脫離肉身，但遺體放在冰庫，11年來都困在太平間，你爸爸如果有知，看到女兒一身病痛，還為此事跑法院、可能還要被判有罪，該有多心疼啊！爸爸也會勸你「放下吧」。

連女稱，籌到錢很艱難，希望爸媽能葬在一起。她經濟有困難，但一直沒有申請中低收入 戶，因為不想欠社會人情。公訴檢察官 請法院依法判決；連女則對量刑意見表示「不知道」審判長諭知，全案今年5月24日宣判，如在宣判前有任何處理行為都能具狀，合議庭會再評估。