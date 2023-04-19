台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台中市張姓男子是北區一家超商 店員，前年3月間，涉嫌2度在補貨區，趁女同事落單時，強摸、親吻胸部猥褻，逼女子替他口交，甚至犯後還在櫃台邀約女子性交，「不插進去，外面摩擦，可嗎」，女子向同事哭訴後報警，二審因張賠償67萬元（約2.1萬美元），依法判刑2年，緩刑5年。

判決指出，張姓男子（22歲）在2020年間與一名妙齡女子都是台中市北區一家超商店員，他在同年3月16日，趁女同事在飲料冷藏櫃補貨區工作時，見女同事落單，他就從後方擁抱女子、強吻，堵住出口，不讓女子離開，還強拉女子的手，撫摸自己下體，再逼女子口交得逞。

女子被害後，因羞於啟齒，僅向其他同事提到，有遭張摸胸、強吻的事，但沒有報警，不過同年4月15日，張男又故計重施，不顧女子掙扎，拉開女子內衣後，舔舐胸部，逼女子摸自己下體後，再摸女子下體。

女子向男友、同事哭訴後報警，張男事後傳訊給女子道歉，留下「對不起我以後不會這麼做了」、「對不起讓你感覺這麼不舒服」、「你希望我怎麼補償妳」等對話紀錄。

法院審理時，依照被害女子及證人證詞、張男犯後與女子的對話紀錄，認定張男犯行明確，依強制猥褻、性交等罪，判刑2年。

全案上訴台中高分院後，因張男已坦承全部犯行，也已67萬元與被害女子達成和解，二審撤銷一審判決，改判2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，另向指定政府機關等單位，提供160小時義務勞務，接受法治教育 3場，可上訴。