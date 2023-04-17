男涉砍人拖上車半途撞車 姊弟戀變調情殺曝光

林姓男子與大七歲的王姓女子疑感情糾紛，涉拿刀殺傷她後押上車載走，途中發生車禍。(圖：民眾提供)

44歲林姓男子疑與51歲王姓女子「姊弟戀」，發生感情糾紛，前天上午涉嫌拿刀將王女砍成重傷，再押上車強行載走；途中林駕車失控追撞前車，員警到場見右前座竟有女子刀傷陷入昏迷，車上還有1桶汽油，意外查獲這起情殺案。

二人均送醫急救，王女還在加護病房，全案依殺人未遂和妨害自由罪嫌偵辦中。

台中市警豐原分局前天上午7時20分獲報，豐原區南陽路與永康路口發生追撞車禍 ，員警到場處理，根據監視器影像顯示，當時路口紅燈，機車停等區已停10輛機車，小貨車減速靠近路口，林姓男子幾乎未減速，從後開車直接追撞小貨車，轎車車頭撞進小貨車底，車頭凹陷。

警、消進行救援，發現轎車前座有2人受傷，其中駕駛林男胸部撞上方向盤導致胸骨骨折；但右前座幾乎陷入昏迷的女子傷勢卻不尋常，疑似刀傷造成大量出血，經查身分是51歲王女，救護人員檢視，確認上半身多達12處刀傷，集中在背部。

員警查覺有異，當場將林男列為嫌疑人，先戒護送醫，隨後在車上搜出兩把刀械及一桶汽油，依車牌和監視器往回追查，查出林男先在豐原區博愛街持刀砍殺王女，王女倒地仍不罷手，接著再抓著人強拖上車。

二人送醫後，院方發現林男生命跡象穩定，但意識狀況不佳，經急診治療檢驗，林有服用安眠藥情形，另車禍造成他右側第五、六、七、八肋骨骨折，雙肺挫傷。

王女則全身傷痕累累，右後頭皮、嘴角、右耳、頸部、胸前、左右上臂、右前臂、右手第二及三指、右膝、右腹、背部、上腹均有傷口，醫院先縫合，傷勢待觀察。

二人都還在醫院治療中，警方追查，林男初步稱二人有感情糾紛，其餘不願多說，王女則傷勢嚴重仍在加護病房，尚無法製作筆錄；警方已於醫院逮捕林嫌，報請檢察官 指揮，後續將依殺人未遂、妨害自由罪等嫌偵辦，待二人傷勢穩定後查明案情。