男誘13歲女童自拍裸照、性交 判6年

桃園徐姓男子誘使13歲少女拍私密照，並和她發生兩次關係，桃園地院依兒少性剝削防制條例、刑法妨害性自主等罪，判徐有期徒刑6年。(本報資料照片)

桃園徐姓男子交往13歲少女，不到10天就以買新手機 為誘餌，要求對方拍私密照並外流，2周後更在出遊期間兩度和她發生關係；桃園地方法院依兒少性剝削防制條例、刑法妨害性自主等罪，判徐有期徒刑6年。可上訴。

檢警調查，徐姓男子去年5月10日認識當時13歲的被害少女，兩人開始交往；同年月15日至20日間，徐男陸續透過臉書 Messenger傳送訊息給少女，以替她購買新手機為誘因，要求她拍攝裸露私密部位照片，以此方式取得少女自拍裸露胸部照片1張，徐還傳給他人觀看。

徐男後來約少女出遊，同年月24日下午4時許，在宜蘭縣旅館 內發生性行為；隔天下午2時至4時許，2人又到購物中心，在5樓身障廁所再度發生合意性關係。少女父親事後報警提告。

徐男到案坦承不諱，檢方偵結依法起訴。法院開庭時徐的辯護人辯稱，徐男是本於男女交往關係，在交往過程中允諾相互饋贈物品、傳送照片、再發生性行為，主張引誘拍裸照行為應該和妨害性自主罪視為一罪；且兩人兩次關係的時間相近，也應該以接續行為論一罪即可。

桃園地院認為，兒童及少年性剝削防制條例和刑法保護法益明顯不同，不可一概而論，且兩次性行為間隔近24小時，地點還自宜蘭移至桃園，顯然徐男是另行起意，不採納辯方意見。