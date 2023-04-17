我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

男誘13歲女童自拍裸照、性交 判6年

記者楊湛華／桃園17日電
桃園徐姓男子誘使13歲少女拍私密照，並和她發生兩次關係，桃園地院依兒少性剝削防制條例、刑法妨害性自主等罪，判徐有期徒刑6年。(本報資料照片)
桃園徐姓男子誘使13歲少女拍私密照，並和她發生兩次關係，桃園地院依兒少性剝削防制條例、刑法妨害性自主等罪，判徐有期徒刑6年。(本報資料照片)

桃園徐姓男子交往13歲少女，不到10天就以買新手機為誘餌，要求對方拍私密照並外流，2周後更在出遊期間兩度和她發生關係；桃園地方法院依兒少性剝削防制條例、刑法妨害性自主等罪，判徐有期徒刑6年。可上訴。

檢警調查，徐姓男子去年5月10日認識當時13歲的被害少女，兩人開始交往；同年月15日至20日間，徐男陸續透過臉書Messenger傳送訊息給少女，以替她購買新手機為誘因，要求她拍攝裸露私密部位照片，以此方式取得少女自拍裸露胸部照片1張，徐還傳給他人觀看。

徐男後來約少女出遊，同年月24日下午4時許，在宜蘭縣旅館內發生性行為；隔天下午2時至4時許，2人又到購物中心，在5樓身障廁所再度發生合意性關係。少女父親事後報警提告。

徐男到案坦承不諱，檢方偵結依法起訴。法院開庭時徐的辯護人辯稱，徐男是本於男女交往關係，在交往過程中允諾相互饋贈物品、傳送照片、再發生性行為，主張引誘拍裸照行為應該和妨害性自主罪視為一罪；且兩人兩次關係的時間相近，也應該以接續行為論一罪即可。

桃園地院認為，兒童及少年性剝削防制條例和刑法保護法益明顯不同，不可一概而論，且兩次性行為間隔近24小時，地點還自宜蘭移至桃園，顯然徐男是另行起意，不採納辯方意見。

手機 旅館 臉書

上一則

王世堅、何志偉同框握手加LINE 對話飄硝煙

下一則

男涉砍人拖上車半途撞車 姊弟戀變調情殺曝光

延伸閱讀

佛州12歲女童會網友 偷父車載閨密飛奔400哩

佛州12歲女童會網友 偷父車載閨密飛奔400哩

為了見網友…佛州12歲少女偷父親車 載閨密跋涉400哩

為了見網友…佛州12歲少女偷父親車 載閨密跋涉400哩
3.3m巨蟒闖院子 佛州16歲少女冷靜徒手抓蛇頭 搏鬥8分鐘

3.3m巨蟒闖院子 佛州16歲少女冷靜徒手抓蛇頭 搏鬥8分鐘
芝加哥15歲少女遇搶劫逃離 慘遭歹徒射殺

芝加哥15歲少女遇搶劫逃離 慘遭歹徒射殺

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」